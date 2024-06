Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aardappels mogelijk stuk duurder door regen en waterschimmel: ‘Perceel kan binnen twee weken dood zijn’

Door de vele regen van de afgelopen maanden was spinazie in sommige supermarkten al moeilijk te krijgen, maar nu dreigt ook de aardappel schaars te worden. Dat komt niet alleen doordat aardappelpercelen noodgedwongen te laat worden geplant, maar ook doordat een waterschimmel om zich heen grijpt. Een probleem dat mogelijk nog jaren voelbaar blijft, ook in de portemonnee.

Waar boeren in 2022 nog met de handen in het haar zaten omdat oogsten door droogte dreigden te mislukken, is het probleem dit jaar juist dat er veel te veel regen valt. Hierdoor zijn er veel stukken land waar boeren pas later of helemaal niet hebben kunnen poten. Op plekken waar wel aardappels groeien, slaat bovendien rot toe doordat de aardappels lang onder water staan. „Het worden geen topopbrengsten. Het zijn de twaalf natste aaneengesloten maanden ooit”, zegt akkerbouwspecialist Arjen Brak van landbouworganisatie LTO.

Natte omstandigheden ‘walhalla’ voor waterschimmel

Vorig jaar was ook al geen goed jaar voor aardappeltelers. In deze natte jaren is namelijk een beruchte waterschimmel, de phytophthora, een groot probleem geworden. De natte omstandigheden van de afgelopen maanden zijn voor deze schimmel „een walhalla”, stelt onderzoeker Geert Kessel van de Wageningen University & Research. „Het begon vreselijk vroeg. In april en mei had je al planten met phytophthora, terwijl je dat normaal rond deze tijd in juni pas ziet”, zegt hij. „Als phytophthora greep krijgt op je planten, kan een perceel binnen een à twee weken dood zijn.”

De waterschimmel kon zich bovendien extra goed verspreiden doordat in 2021 een variant uit Denemarken overkwam die resistent bleek voor veelgebruikte beschermingsmiddelen. Ook liggen er nog aardappels in de grond die door de weersomstandigheden vorig jaar niet geoogst konden worden. „De planten die daaruit ontstaan kunnen een soort ‘booster’ zijn voor phytophthora”, zegt Kessel.

De waterschimmel blijft volgens Andries Middag, directeur van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie, dan ook nog lange tijd een hoofdpijndossier. De waterschimmel besmet namelijk vaak het pootgoed, dat zijn de aardappels die de grond ingaan om er nieuwe uit te laten groeien. „Als we het niet onder controle krijgen, heeft dat grote impact.”

Aardappels afgelopen twee jaar 25 procent duurder geworden

Op de prijzen gaat dat volgens Middag sowieso effect hebben. De vraag naar aardappels blijft even groot terwijl het aanbod krimpt. In de supermarkt werden ze de afgelopen twee jaar al ruim 25 procent duurder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook Kessel denkt dat de waterschimmel lang voor moeilijkheden kan gaan zorgen, omdat die in aardappelknollen overleeft. „Telers doen er alles aan om aantasting van pootgoed te voorkomen, maar in een seizen als vorig jaar lukt dat minder goed.” Wereldwijd heeft dat ook gevolgen, want Nederland is de grootste exporteur van pootaardappels ter wereld.

Vorige Volgende

Reacties