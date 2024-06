Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilariteit om ‘slapende’ Johan Derksen in Vandaag Inside Oranje

Het late tijdstip waarop Vandaag Inside Oranje uitgezonden wordt, lijkt zijn weerslag te hebben op Johan Derksen. Tijdens de uitzending van gisteravond bleek hij even moeite te hebben om wakker te blijven, wat tot hilariteit onder de andere tafelheren leidde. „Jij zat gewoon een tukkie te doen!”

Het het kader van het EK Voetbal is Vandaag Inside omgedoopt tot Vandaag Inside Oranje. En niet alleen de naam is veranderd, ook het uitzendtijdstip is tijdelijk anders. Het programma begint namelijk pas als de laatste voetbalwedstrijd is afgelopen, elke avond om 23.00 uur.

Lage kijkcijfers Vandaag Inside Oranje

Eerder zei Johan Derksen daar nog over dat een uur per dag werken nog wel vol te houden is. Met het late tijdstip van het programma had hij naar eigen zeggen geen moeite, in tegenstelling tot sommige kijkers. Ondanks de populariteit van het EK blijven de kijkcijfers van Vandaag Inside Oranje achter, net als die van de Vandaag Inside Oranje Quiz.

Maar over het gebrek aan kijkers maakt het drietal aan tafel zich in ieder geval geen zorgen. „Ik kan me echt niet druk maken om kijkcijfers. Zeker niet als je ook nog een quiz presenteert waar helemaal niemand naar kijkt”, grapte Wilfred Genee vrijdag tegen RTL Boulevard.

Een tukkie doen

En ook Johan Derksen maakt zich nergens druk om, zo bleek tijdens de uitzending van gisteren. Terwijl het aan tafel gaat over Marco van Basten bij concurrent NOS Studio Fußball, dommelt Derksen even weg. Hij schrikt vervolgens wakker als Wilfred Genee zich plotseling tot hem richt. „Wel wakker blijven Johan!” En ook René van der Gijp kan het niet laten om een opmerking te maken. „Je zat gewoon een beetje een tukkie te doen!”

Helemaal niets van waar, reageert Derksen. „Ik dut niet weg, maar dit onderwerp interesseert me gewoon helemaal geen kloot.”

Je kunt Vandaag Inside Oranje terugkijken via KIJK.

