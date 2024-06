Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom vliegtuigpersoneel zelfs tijdens turbulentie blijft lachen

Als er iets is waar je tijdens het vliegen van uit kunt gaan, is dat het vliegtuigpersoneel er alles aan zal doen om zo vriendelijk mogelijk naar je te lachen, wat er ook gebeurt. Zelfs tijdens hevige turbulentie blijven de stewards en stewardessen glimlachen. En dat doen ze niet voor niets, blijkt nu.

Misschien is het je wel eens opgevallen dat vliegtuigpersoneel niet alleen vriendelijk lacht tijdens het instappen en wanneer je het vliegtuig verlaat, maar ook hoog in de lucht tijdens turbulentie. Niet echt iets om blij van te worden, zou je denken. Maar deze zogeheten ‘turbulentie-glimlach’ heeft een functie.

Vliegtuigpersoneel probeert je gerust te stellen

Wanneer je bang bant voor turbulentie doe je er namelijk goed aan om naar het vliegtuigpersoneel te kijken. Blijven zij vriendelijk naar je lachen dan is er waarschijnlijk niet zo veel aan de hand. Maar ook als de turbulentie dusdanig heftig is dat ook de stewards en stewardessen moeten gaan zitten is de kans groot dat ze nog steeds blijven lachen om jou gerust te stellen.

„Ik weet dat passagiers naar mij kijken om te zien hoe ik reageer. Ik doe daarom mijn best om vrolijk over te komen”, vertelt een stewardess aan Metro UK. „Ik doe altijd net alsof ik moeten lachen om een grapje. Het is een hele routine en tot nu toe lijkt het altijd te werken. Zodra we een seintje krijgen dat we onze veiligheidsriem kunnen af doen, dan weten we dat alles weer normaal is en kunnen we onze werkzaamheden gewoon weer oppakken.”

Niet nodig om bang te zijn voor turbulentie

Meestal is het dan ook niet nodig om bang te zijn voor turbulentie. „Al het personeel krijgt een veiligheidsbriefing voor de vlucht vertrekt. De piloten vertellen ons dan ook wanneer we eventueel turbulentie kunnen verwachten. Iedereen weet dan precies wat ze moeten doen. Je kunt turbulentie het beste hetzelfde zien als over een drempel rijden in een auto.”

