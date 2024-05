Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Persoon komt op Schiphol in draaiende vliegtuigmotor en overlijdt

Een persoon is vanmiddag op Schiphol in een draaiende vliegtuigmotor van een passagiersvliegtuig terechtgekomen en overleden, meldt de marechaussee. Het gebeurde tussen 15.00 en 16.00 uur.

„Er is vandaag een afschuwelijk incident geweest, waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland”, meldt een woordvoerder van Schiphol. „Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en we hebben zorg voor de passagiers en collega’s die dit hebben gezien.” Alle mensen in het toestel dat betrokken was bij het dodelijke ongeval zijn van boord gehaald en opgevangen, meldt de marechaussee.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is met drie medewerkers onderweg naar Schiphol om onderzoek te doen. Het dodelijke ongeval heeft vooralsnog geen gevolgen voor de vliegbewegingen van en naar de luchthaven, laat een woordvoerder van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) weten.

‘Verschrikkelijk nieuws’

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gereageerd op het ongeval op Schiphol: „Verschrikkelijk nieuws”, schrijft Harbers op X. „Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer en de mensen die getuige waren van het ongeval.”

Pilotenvakbond VNV heeft zijn medeleven geuit: „Onze eerste zorg en gedachten gaan uit naar de betrokkenen en nabestaanden. Wij bieden onze medewerking en expertise aan bij het onderzoek naar de exacte oorzaak.”

