Kletsnat weekend voor de boeg: code geel voor vrijdag én zaterdag in heel Nederland

Nederland heeft een kletsnat weekend voor de boeg. Vanaf morgenmiddag trekken er stevige buien over het land waarbij niet alleen heel veel regen verwacht wordt, maar ook flinke onweersbuien. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor vrijdag én zaterdag voor het hele land.

De weerwaarschuwing is vanaf morgenmiddag 12.00 uur van kracht. Vanaf dan trekken er fikse buien over het land en lokaal kan het ook gaan hagelen. Morgen begint naar verwachting droog en zonnig, maar daar komt in de loop van de dag verandering in.

De eerste regenbuien vallen volgens Weeronline in Limburg en de Achterhoek. Gedurende dag verspreidt dit regengebied zich over het hele land. Met name in het midden en zuiden van Nederland kan er veel neerslag vallen. Pas in de avond bereikt de regen naar verwachting de noordelijke provincies.

Uitzonderlijk veel regen

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het flink regenen. Wie denkt dat de wolken zaterdag dan eindelijk ‘leeg’ zijn, komt bedrogen uit. Ook zaterdag valt er nog flink wat neerslag. Vooral in de ochtend, met kans op gemiddeld 20 millimeter over het hele land. „Dat is uitzonderlijk veel, aangezien gemiddeld in de hele maand mei slechts 58 millimeter regen valt”, aldus Weeronline. Het is dan ook goed mogelijk dat er lokaal sprake zal zijn van wateroverlast. Lokaal kan er zelfs meer dan 40 millimeter vallen.

Zondag vallen er opnieuw een paar buien met mogelijk onweer, maar het wordt niet meer zo nat als de dag ervoor. Ook breekt de zon regelmatig door. Volgende week houdt het wisselvallige weer aan.

Mei verloopt extreem nat

Mei verloopt dit jaar dan ook extreem nat. In het midden en zuiden van het land is al op meerdere plekken ruim 100 millimeter gevallen. In het zuidoosten van Brabant is lokaal zelfs al meer dan 150 milliemeter regen gevallen.

Afgelopen weekend waarschuwde het KNMI ook al voor veel neerslag en felle onweersbuien. Ook toen viel er op sommige plaatsen een maandhoeveelheid aan regen, wat voor wateroverlast zorgde. Straten, kelders en parkeergarages liepen vol en onder andere uit Amsterdam en Utrecht kwamen schademeldingen door omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen.

