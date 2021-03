Nog altijd (héél) veel problemen met kopen bij buitenlandse webshop

Online winkelen bij een buitenlandse webshop is sinds de coronacrisis populairder dan ooit: acht op de tien Nederlanders koopt weleens bij online winkels over de grens. Maar of dat altijd goed gaat? Nou nee.

Het vele kopen bij buitenlandse webshops blijkt uit onderzoek van Mastercard naar online shopgedrag onder ruim 1300 Nederlandse consumenten. Tegelijkertijd nemen leveringsproblemen bij genoemde sites toe. Maar liefst driekwart (74 procent) van de Nederlanders heeft problemen ervaren met een bestelling bij een buitenlandse webshop, een toename van 5 procent ten opzichte van vorig jaar.

Nog vaker shoppen bij buitenlandse webshop

Met name de frequentie in online aankopen bij buitenlandse ondernemers neemt toe. Een kwart van de consumenten stelt sinds de coronacrisis vaker online te shoppen bij online winkels over de grens. Bijna net zoveel (22 procent) koopt minimaal iedere maand bij webshops over de grens. Een derde (33 procent) verwacht ook na de pandemie vaker bij buitenlandse webshops te winkelen.

Veel aankopen te laat geleverd

De voornaamste reden om voor een buitenlandse webshop te kiezen is de aankoopprijs (82 procent). Daarnaast worden het geboden assortiment (50 procent) en de zoektocht naar een specifiek artikel (45 procent) vaak als argument genoemd. Toch kunnen de digitale winkels buiten ons land volgens de Nederlandse consument ook veel problemen met zich meebrengen.

De meest voorkomende frustratie is een te late levering (39 procent), gevolgd door het niet aankomen van een product (25 procent) en het ontvangen van een beschadigd of verkeerd product (19 procent). 17 procent stelt opgelicht te zijn geweest via een buitenlandse webshop, een toename van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Ruim twee op de vijf heeft weleens een klacht ingediend naar aanleiding van deze problemen. Oftewel: drie op de vijf laten het er – misschien diep zuchtend – bij zitten.

Ook Nederlandse webshop onverminderd populair

Zeven op de tien Nederlanders koopt sinds de coronacrisis ook veel vaker bij Nederlandse webshops. Een ruime meerderheid (58 procent) van de Nederlanders koopt minimaal maandelijks producten bij een Nederlandse webshop, een toename van 11 procent ten opzichte van vorig jaar. 14 procent rondt iedere week een bestelling af bij een Nederlandse webshop, een groei van 6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Bijna de helft (48 procent) geeft bovendien aan ook na de coronacrisis vaker online te blijven winkelen bij Nederlandse webshops.

Onlineshopper verzekert aankoop niet

Ondanks de groei in bestellingen en de problemen die hiermee gepaard gaan, verzekert bijna twee derde (63 procent) van de onlineshoppers een aankoop nooit met een aankoop- of aflevergarantie. Terwijl drie op de tien aangeeft buitenlandse webshops niet zo veilig te achten als Nederlandse webshops en de helft weleens een aankoop afbreekt omdat ze de webshop niet vertrouwen. 38 procent van de Nederlanders is niet op de hoogte dat aankopen verzekerd kunnen zijn door te kiezen voor een specifieke betaalmethode. De meeste shoppers (40 procent) zouden bij een bedrag boven de 100 euro de aankoop standaard willen verzekeren.

