Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na overbelast elektriciteitsnet, nu ook mogelijk geen drinkwateraansluiting voor nieuwe huizen

Kopers van een nieuwbouwhuis lopen het risico dat hun woning mogelijk niet voorzien is van een drinkwateraansluiting. Dat meldt het Financieele Dagblad. Op sommige plekken in Nederland kunnen woningen ook al niet aangesloten worden op het stroomnet. Dat terwijl de vraag naar huizen nog steeds torenhoog is.

Afgelopen najaar bleek dat nieuwe huizen in Almere geen stroomaansluiting kunnen krijgen omdat het elektriciteitsnet van Liander en Tennet vol is. Dat gold voor de woningen die nog moesten worden gebouwd. Met de uitbreiding van het net moet dat probleem voor 2029 worden opgelost.

Drinkwateraansluiting niet vanzelfsprekend

Maar nu blijkt ook dat een drinkwateraansluiting er voor nieuwbouwhuizen ook geen vanzelfsprekendheid is. Daarvoor waarschuwde drinkwaterbedrijf Vitens vandaag in het FD.

Gebieden in Twente, rond Amersfoort, Den Haag en het noorden van Groningen lopen dat risico, licht vertrekkend bestuursvoorzitter Jelle Hannema toe in het NOS Radio 1 Journaal. „In het ergste geval worden er huizen gebouwd en is er geen wateraansluiting.”

‘Crisis in slowmotion’

En dat is een serieus vraagstuk, zegt hij. „Het is een crisis in slow motion.” De oorzaak ligt in het veranderende klimaat. Daardoor ontstaat er een watertekort. Door de opwarming van de aarde verdampt het water sneller en tegelijk zorgt het voor meer vraag naar water, met name in de zomer. Het waterbedrijf kan moeilijk vergunningen krijgen om grondwater te onttrekken voor de watervoorziening, meldt de NOS.

En dat zorgt ervoor dat het systeem klem komt te staan, legt Hannema uit. „Er is schaarste en dat zorgt voor een verlamming van het systeem.”

Begin dit jaar liet Vitens al weten aanvragen van bedrijven strenger te gaan beoordelen, meldt het AD. Is het gebruik van drinkwater wel echt nodig voor de toepassing van het bedrijf, of kan ongezuiverd water ook volstaan? Het AD meldt dat 45 aanvragen van bedrijven bij Vitens het afgelopen jaar geweigerd zijn, tegen vijf een jaar eerder.

Vorige Volgende

Reacties