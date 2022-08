Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kunnen honden huilen van geluk? Dit zeggen wetenschappers

Veel mensen hebben een innige band met hun trouwe viervoeter, maar wist je dat honden zelfs kunnen huilen van geluk als ze hun baasje weer zien? Dat blijkt uit een Japans onderzoek.

Japanse wetenschappers bestudeerden de tranen van honden en kwamen tot conclusie dat die het resultaat kunnen zijn van positieve emoties.

Idee na tranen in oog puppy van wetenschapper

Het idee komt van een van de wetenschappers. Nadat zijn hond nieuwe puppy’s had gekregen, merkte hij op dat de hond tranen in zijn ogen had tijdens het zogen van haar kinderen.

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de honden niet huilden als ze een wildvreemde zagen, maar wél wanneer ze hun eigenaar zagen nadat ze die ze al even niet hadden gezien.

Mogelijk veroorzaakt oxytocine de vreugdetranen bij honden, een stofje dat al ook wel bekend staat als het ‘knuffelhormoon’. Mensen produceren dit stofje ook. Het wordt aangemaakt in de hersenen en speelt een belangrijke rol bij sociale contacten waarbij bepaalde gevoelens vrijkomen, zoals moederbinding, plezier, vriendschap, romantiek en seksualiteit.

Resteert de vraag: kunnen honden ook huilen bij negatieve emoties? Dit moet nog worden onderzocht.

Meer onderzoeken rondom de emoties van honden

De emoties van honden zijn vaker voer voor discussie. Zo zocht de Veterinärmedizinische Universität Wien eerder uit of honden menselijke emoties kunnen herkennen. Onderzoekers van deze universiteit namen de proef op de som door honden te trainen een foto van blij of boos te herkennen. Als de honden het goed hadden, beloonden de onderzoekers hen met een snoepje. Hieruit bleek dat de honden precies wisten wanneer een vreemde een boos of blij gezicht opzette.

Een paar jaar geleden was er een online trend, de #SmilingDogChallenge, waarin glimlachende viervoeters op de gevoelige plaat werden vastgelegd. Hieruit blijkt dat het zeker kan lijken alsof een hond glimlacht. Desondanks is het niet zeker of honden hun gezichtsuitdrukkingen kunnen beïnvloeden. Baasjes kunnen menselijke eigenschappen aan dieren toeschrijven, maar in de belevenis van een hond zou dat wel eens heel anders kunnen zijn.