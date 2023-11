Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tieners bij Khalid & Sophie over seksualiteit, voorlichting en dickpics: ‘Ik heb er wel eens een verstuurd’

Tieners en een open gesprek over seksualiteit: dat lijkt een moeilijke opgave, maar een groep pubers die gisteravond bij Khalid & Sophie langskwamen hebben zich er aan gewaagd voor een nieuwe serie.

In de serie Blozende oortjes bespreken ze hun ervaringen en gedachtes over liefde en seks. Tieners Duron, Felicia, Redecia en Yildirim hebben er aan meegedaan en delen hun ervaringen bij Khalid & Sophie. Zo laat seksuele voorlichting op school te wensen over, volgens de groep.

„Jullie hebben iets veel spannenders gedaan dan hier zitten”, trapt presentator Sophie Hilbrand af. „Namelijk meedoen aan serie waarin iemand de hele tijd aan jullie vraagt hoe het met zoenen en zo gaat.” Duron is de jongste van de groep, met 13 jaar. Hoe vond hij het? „Toen we begonnen te praten vond ik het wel chill, want je praat er eigenlijk nooit over.”

Hij vond het „best fijn om naar iedereen te luisteren”. Felicia vertelt dat gesprekken over seksualiteit bij haar vaker voorkomen. „Mijn moeder en ik kunnen daar open over praten.” De 17-jarige Redecia heeft op haar beurt veel kunnen opsteken van haar deelname: „Je leert veel over de omgang met anderen en je krijgt veel informatie.”



In de docuserie 'Blozende oortjes' gaan tieners in gesprek over alles wat met seksualiteit te maken heeft. Sophie vroeg de tieners aan tafel wat ze vonden van hun seksuele voorlichting op school. #KhalidEnSophie pic.twitter.com/jneDUT5AMJ — Khalid & Sophie (@khalidensophie) November 3, 2023

Tieners in gesprek over seksualiteit

Zo worden ‘dickpics’ besproken in de serie. Sommige tieners hebben er al zo’n 30 ontvangen, gevraagd of ongevraagd. „Dat is best veel”, klinkt het bij Khalid & Sophie. Felicia wordt er „niet per se vrolijk van”, lacht ze. „Ik weet dan gewoon niet wat ik moet zeggen. Dus ik laat het gewoon en ga weer door met m’n leven.” Yildirim bekent in de serie dat hij wel eens een dickpic heeft verstuurd. „Ik wilde onderzoeken hoe het was”, verklaart de 18-jarige Khalid & Sophie.

Hoe vinden ze het dat hun ervaringen worden gedeeld wanneer de serie wordt uitgezonden? „Anders zouden we niet meedoen.” De groep stelde zich open om over de onderwerpen te praten. „Je voelt je begrepen”, aldus Yildirim.

Seksuele voorlichting

Zo bespreekt de groep het versturen en doorsturen van naaktfoto’s en consent vragen. Zo zegt Redecia: „Het is schokkend om te horen dat iemand iets maar doet omdat ‘ie het zielig vindt voor de ander. Als je iets zelf niet wil, moet je het niet doen.”

De seksuele voorlichting op school laat volgens de groep te wensen over. „Ik moest alles zelf ontdekken”, deelt Yildirim. „Er wordt alleen gepraat over ‘het stokje in het gaatje’. Het is voor ons als jongeren belangrijk om te leren vanuit andere perspectieven.”

Khalid & Sophie terugkijken kan via NPO Start.

