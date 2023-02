Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Naaktfoto op internet? Zo verwijdert dit programma de circulerende beelden

Zodra je een expliciete foto stuurt, kun je die nooit meer terughalen. Zo luidt althans de waarschuwing voor tieners die naaktfoto’s van zichzelf sturen, zonder daarbij na te denken over de consequenties. Maar zij hebben door een nieuw hulpmiddel alsnog enige controle over de (naakt)foto’s die ze ooit op internet hebben gezet.

Tieners die intieme foto’s of video’s van zichzelf online zien circuleren, hebben nu namelijk de mogelijkheid om die beelden met terugwerkende kracht offline te halen. Een nieuw ontwikkeld programma verwijdert zulke foto’s van bepaalde sociale media.

Service om naaktfoto’s en -video’s van mensen jonger dan 18 jaar offline te halen

Het gaat om de tool Take It Down, gemaakt door het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en deels gefinancierd door Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook. Het programma is bedoeld om kindermisbruik en -uitbuiting op sociale media aan te pakken.

De service is voor mensen die foto’s of video’s van zichzelf hebben waarop ze in hun tienerjaren (gedeeltelijk) naakt of in seksueel expliciete situaties te zien zijn. „Misschien heb je bijvoorbeeld een foto naar iemand gestuurd, maar nu bedreigen ze je of hebben ze deze ergens gepost”, zeggen de makers.

„Zelfs als je niet zeker weet of de afbeelding wordt gedeeld, maar als je hulp nodig hebt om te voorkomen dat dat gebeurt, is deze service iets voor jou”, zeggen zij. En dat veel tieners intieme foto’s sturen, blijkt wel uit de cijfers over dit onderwerp. Een op de vijf verstuurt herkenbare naaktfoto’s van zichzelf.

Zo werkt het programma Take It Down

Hoe werkt het programma? Op de website van Take It Down kan iedereen anoniem expliciete beelden waar minderjarigen op staan aandragen. Voor iedere foto en video creëert het programma een soort digitale vingerafdruk die in een database terechtkomt. Op basis daarvan identificeert het programma circulerende beelden. Is er een match? Dan gaat de naaktfoto offline.

Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Je wil niet dat beelden van jou op het internet belanden, maar om dat te voorkomen is de eerste stap om de bewuste beelden te uploaden op een website. De ontwikkelaars van het programma verzekeren dat ze de beelden niet op het internet uploaden. „De afbeelding of video blijft op je apparaat staan. Er wordt alleen een vingerafdruk toegevoegd aan een beveiligde lijst. Die lijst delen we alleen met online platforms die daarmee expliciete inhoud scannen.”

In deze gevallen werkt de tool (nog) niet

Techgiganten die zich bij het project hebben aangesloten, beloven dat de beelden niet langer online rondgaan. Op dit moment gaat het om Facebook en Instagram van Meta. Ook de platformen OnlyFans, Pornhub en Yubo zijn onderdeel van Take It Down.

Als een afbeelding op een ander platform, zoals Twitter of TikTok te zien is, of bijvoorbeeld via WhatsApp werd verstuurd, wordt deze echter niet verwijderd. Ook als een naaktfoto is bewerkt of bijvoorbeeld andere afmetingen heeft, wordt deze niet aan dezelfde digitale vingerafdruk herkend.

Het klinkt natuurlijk voor de hand liggend, maar als tip geven de makers mee om de bewuste afbeeldingen of video’s naderhand niet opnieuw te delen op sociale media. „Zodra de afbeelding of video aan de lijst is toegevoegd, kunnen online platforms deze gebruiken om hun services te scannen. Wie de inhoud in de toekomst plaatst, wordt gemarkeerd.” En de consequentie? Een geblokkeerd sociale media-account.