Formatie kan opnieuw beginnen na besluit Omtzigt: ‘Begrijp er niets van’ en ‘warrig verhaal’

Het lijkt erop dat de formatie weer opnieuw kan beginnen. Gisteren trok Pieter Omtzigt, leider van NSC, zich namelijk terug. Als reden gaf hij financiën, de overheid heeft namelijk geen ruim gevulde portemonnee. Later gaf hij aan dat hij die info eerder gehad had willen hebben. Geert Wilders ‘begrijpt niets’ van dit besluit en informateur Ronald Plasterk spreekt van ‘een warrig verhaal’.

Omtzigt meldde zijn besluit in een e-mail aan de leden. Hij wil nu eerst het verslag van informateur Ronald Plasterk afwachten. Die zou sowieso uiterlijk volgende week dinsdag met zijn eindverslag aan de Tweede Kamer komen. Omtzigt hint in zijn brief op een andere vorm dan een meerderheidskabinet, namelijk op een gedoogconstructie.

‘Geschrokken van financiële situatie overheid’

Omtzigt zegt dat hij is geschrokken van de financiële situatie van de overheid. De afgelopen weken waren er pittige gesprekken over de financiën, meldde Plasterk eerder, maar inhoudelijk ging hij daar niet op in, omdat er radiostilte is afgesproken.

Omtzigt schrijft dat „we sinds vandaag met andere financiële verwachtingen voor de komende jaren zitten. NSC wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen.”

Plasterk: ‘Een beetje verbaasd over besluit Omtzigt’

Informateur Ronald Plasterk zegt „een beetje verbaasd” te zijn over het vertrek van NSC uit de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij spreekt van „een warrig verhaal” van de partij van Pieter Omtzigt, en spreekt tegen dat cruciale informatie over de huidige financiële situatie van het land pas op het laatste moment is gedeeld.

Plasterk zegt het nieuws over het vertrek van NSC „via een appje” te hebben vernomen, en verbaast zich er ook over dat NSC er verder „via de media” over communiceert. Hij heeft de leiders van alle vier de onderhandelende partijen, dus ook Omtzigt, uitgenodigd om vanavond te komen praten over de ontstane situatie.

Of NSC „gebroken” heeft met de andere partijen, is Plasterk niet duidelijk. Een rechts meerderheidskabinet ziet de partij van Omtzigt kennelijk niet zitten, maar de informateur stelt ook vast dat „allerlei opties opengelaten” worden. Plasterk is van plan maandag zijn verslag in te leveren bij de Tweede Kamer.

‘Totale verrassing’ en ‘zeer verbaasd’

De leiders van de mogelijke coalitiepartijen, Dilan Yeşilgöz van VVD, Caroline van der Plas van BBB en Geert Wilders van de PVV zijn eveneens verbaasd over dit besluit. „Het is voor ons een totale verrassing dat Pieter Omtzigt besloten heeft van tafel te gaan en niet meer te praten. Dit terwijl we tot en met vandaag constructief spraken in een goede sfeer. Verbijsterend dit”, schrijft Van der Plas op X.

Yeşilgöz is „zeer verbaasd” over het besluit van NSC. „We zaten middenin constructieve gesprekken, ook vandaag. Hoop dat we snel om tafel kunnen om te horen wat hier precies aan de hand is.”

Geert Wilders vindt het besluit „ongelooflijk en teleurstellend”. „Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omtzigt de handdoek in de ring terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp er helemaal niets van.”

De vier partijen praten al sinds begin december over mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan. Vlak voordat de gesprekken begonnen, maakte de VVD al kenbaar alleen te willen gedogen en niet in een kabinet te zullen stappen met deze drie partijen. De afgelopen tijd leek vanuit de liberalen toch weer enige ruimte te zijn voor mogelijke kabinetsdeelname.

