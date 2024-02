Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Donderdagavond code oranje in hele land om storm, behalve Limburg

Op Limburg na geldt donderdagavond in het hele land code oranje vanwege storm Louis, meldt het KNMI. Vanaf 19.00 uur trekt storm Louis over Zeeland en daarna gaat de storm richting het noordoosten. Storm Louis verlaat het land rond 01.00 uur of 02.00 uur vanuit Groningen.

Het KNMI waarschuwt voor (onweers)buien en zware windstoten van zo’n 100 kilometer per uur. Voor de kust, het IJsselmeer en de Wadden zijn windstoten van zo’n 120 kilometer per uur voorspeld.

Rijkswaterstaat raadt mensen aan „indien mogelijk” niet de weg op te gaan. Wie wel de weg op moet, doet er goed aan de rijstijl aan te passen door extra afstand te houden. Ook moeten bestuurders bedacht zijn op onverwachte remacties, rondvliegende spullen en windstoten die voertuigen op een andere rijstrook kunnen drukken. Hogere voertuigen zijn extra kwetsbaar, net als vrachtwagens zonder lading, caravans en motorrijders.

Veiligheidsregio’s

De melding van het KNMI is voor veel veiligheidsregio’s aanleiding om mensen tips te geven om schade te voorkomen en te informeren welk telefoonnummer waarvoor gebeld kan worden. Zo wordt gevraagd 112 alleen te bellen in levensbedreigende situaties en bij instortingsgevaar. Als de brandweer zonder spoed nodig is, kan het nummer 0900-0904 worden gebeld.

Door bijvoorbeeld ramen aan de windzijde te sluiten kan schade worden voorkomen, luiken en tuinmeubilair moeten stevig vastgezet worden. Auto’s kunnen het beste uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen worden gezet.

ANP

