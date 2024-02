Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Consumentenbond waarschuwt: ‘Bestel voorlopig niet bij Refurbished.nl’

Nederlanders zijn gek op online shoppen. 8 op de 10 mensen deed vorig jaar online aankopen en in 2022 was dat ook zeker 74 procent. Maar het gaat ook wel eens mis, met in het bijzonder bij de website Refurbished.nl, zo waarschuwt de Consumentenbond.

Kleding, vliegtickets of festivalkaartjes. Nederlandsers spenderen flink veel geld online.

Consumentenbond raadt klanten aan voorlopig niets te bestellen

Ook elektronica kopen we graag online, maar dat kun je beter niet bij Refurbished.nl doen, aldus de Consumentenbond. Het regende de afgelopen maanden namelijk klachten over de webshop, waar je onder andere tweedehands iPhones kunt kopen. Het gaat zelfs zo vaak mis dat de Consumentenbond mensen nu aanraadt om voorlopig niets bij deze webwinkel te bestellen.

Volgens de klagers levert de webwinkel bestellingen niet of niet op tijd. Ook betaalt het bedrijf te laat of zelfs helemaal niet terug als bestellingen geannuleerd worden. Bovendien is de klantenservice slecht bereikbaar, stelt de consumentenorganisatie.

In korte tijd kwamen er ruim honderd klachten binnen. Ook op Trustpilot klanten klagen over de gang van zaken bij het bedrijf. Van de 545 beoordelingen, zijn er 523 klanten die slechts één of twee sterren geven. Het bedrijf kwam eerder al aan bod bij consumentenprogramma Radar.

Problemen met retourneren bij Refurbished.nl

Op social media beklagen teleurgestelde klanten zich over het bedrijf. „Order geannuleerd en refund toegezegd, maar nooit ontvangen”, schrijft iemand op X. Een ander zegt problemen te hebben met het retourneren van een product. „Tot welke heilige mag je bidden als een aankoop in een slechte webshop wil retourneren en de knop ‘verstuur’ doet het niet en de shop heeft geen telefonisch bereik?



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vertraagde pakketten, kapotte pakketten, nog niet verstuurde pakketten, klantenservices: blegh. — Madelon (@MadelondeJong) December 21, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tot welke heilige mag je bidden als je een aankoop in een slechte webshop wil retourneren en de knop 'verstuur' doet het niet op de site en de shop heeft geen telefonisch bereik? #refurbished.nl — Karin Timmerman (@KarinJST) February 7, 2024

De klachtenregen zorgde ervoor dat de Consumentenbond eerder eiste dat het bedrijf de verkoop van producten zou staken totdat alle achterstanden in leveringen en terugbetalingen waren weggewerkt.

Refurbished.nl zegt klanten die een probleem hebben direct in contact te brengen met de leveranciers. Ook zegt het bedrijf een externe klantenservice te hebben ingeschakeld.

