Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fan bakt levensgrote taart in de vorm van Taylor Swift: ‘Ze is zo mooi’

Een fan van Taylor Swift heeft een levensgrote taart in de vorm van de superster gemaakt. Voor het bakken van de taart had de Britse Lara Mason (37) maar liefst 130 kilo aan ingrediënten nodig.

Mason maakte de red velvet cake in de vorm van Taylor Swift ter gelegenheid van de Super Bowl. Swifts vriend, Travis Kelce, speelt vandaag namens Kansas City Chiefs de Super Bowl. Dat was voor Mason de uitgelezen kans om de cake te maken.

„Ik wilde al lang graag eens een Taylor Swift-cake maken omdat ze de afgelopen vijf jaar bovenaan alle lijstjes staat”, zegt ze tegen The Guardian. De cake beeld Swift uit in een trui van de Kansas City Chiefs, met in haar hand de Super Bowl trofee.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I made a Lifesize cake of @taylorswift13 in a @Chiefs sweater holding up the @NFL Super Bowl trophy. What do you think?! pic.twitter.com/QQbvNKQC6M — Lara Cakes (@lara_cakes) February 9, 2024

Fan werkte 38 uur aan cake

Mason, die haar eigen taartenwinkel runt, werkte in totaal zeker 38 uur aan de levensgrote cake. Haar tweelingdochters zijn dan ook erg trots op hun moeder. „Ze hebben het aan al hun vriendjes en vriendinnetjes op school verteld”, aldus Mason.

Op social media reageren mensen ook enthousiast. De video van het maakproces krijgt op TikTok ruim 40.000 likes.

Taylor Swift wordt mogelijk snack tijdens de Super Bowl

Hoewel Mason veel ervaring heeft met het maken van bijzondere cakes en taarten, was de Taylor Swift-cake geen makkelijke opgave. „Taylor Swift is zo mooi en haar gelaatstrekken zijn zo perfect, dat het erg moeilijk is om het goed na te maken. Mensen letten bovendien op elk detail omdat iedereen natuurlijk precies weet hoe ze eruitziet.

Momenteel staat de cake nog onaangebroken bij Mason, maar waarschijnlijk wordt er vanavond wel een stukje geproefd tijdens de Super Bowl. „Taylor Swift zou onze pauze-snack kunnen zijn tijdens de Super Bowl”, grapt Mason.

Reacties