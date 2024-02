Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gast checkt uit en laat haan in hotelkamer achter: ‘Nog nooit meegemaakt’

Het personeel van een hotel in Rotterdam moet gek hebben opgekeken toen er afgelopen vrijdag plotseling een witte haan in een van de hotelkamers bleek te zitten. Het dier dat zo’n vier tot vijf maanden oud is, werd door een van de gasten in de hotelkamer achtergelaten en werd door het hotelpersoneel ontdekt tijdens het schoonmaken van de kamer. Ook lagen er messen kaarsen en wierook.

Het hotelpersoneel schakelde de politie in. Die haalde de haan op en bracht het dier naar Zwerfkip en Zo, een opvang voor pluimvee in Boskoop. „Dit hebben wij nog nooit meegemaakt”, vertelt Trini van den Bos van de opvang aan RTV Rijnmond. „Ik snap ook niet dat iemand hem in een hotelkamer dumpt. Dat is natuurlijk geen plek voor een haan.”

Volgens Van den Bos is het dier erg tam. „Het is een heel leuk dier en heel lief. We zitten eigenlijk vol, maar we hebben toch plek voor hem gemaakt.”

Weinig opvangplekken voor hanen

De dierenambulance wilde volgens haar de haan niet komen ophalen. Bovendien zijn er volgens de pluimveeopvang nauwelijks veilige opvangplekken voor hanen in Nederland en worden de dieren vaak gedumpt. „De dierenambulance rijdt niet voor gedumpt pluimvee, dus dat was geen optie. Fijn dat de politie toch door heeft gezocht naar een goede opvang”, aldus Van den Bos. Ook hebben agenten goed voor de haan gezorgd. Ze hadden havervlokken voor het dier gekocht.





Haan achter gelaten in hotel! Gisteren kreeg Zwerfkip een ontzettend bijzonder telefoontje van de politie uit… Posted by Zwerfkip & Zo on Saturday, February 10, 2024

De hotelgast die de haan achterliet, dumpte nog meer dingen in de kamer. Zo lagen er volgens de politie kaarsen, messen en wierook. Het lijkt erop dat er voorbereidingen werden getroffen voor een rituele slachting.

Haan moet in quarantaine

De haan moet voorlopig voor de zekerheid in quarantaine blijven. Als blijkt dat hij gezond is, wordt hij bij de andere dieren geplaatst.

