Yeşilgöz vindt niet dat ze een valse start heeft gemaakt

VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt niet dat ze als partijleider een valse start heeft gemaakt. „Dit hoort er gewoon bij en dat maakt me niet uit. De dingen die goed zijn, daar ben ik trots op. Over de dingen die niet goed zijn, ben ik eerlijk en dan gaan we verder”, zei ze na afloop van de partijbijeenkomst in Noordwijkerhout.

De meningen binnen de VVD over het al dan niet gedogen van een kabinet met de PVV verschillen, zag Yeşilgöz ook zaterdag. „Maar wat ons bindt, is de inhoud.” Het gaat volgens de partijleider om het „liberalisme waar de partij voor staat, de vrijheden die we verdedigen en de veiligheid waar we op inzetten en de financiële degelijkheid.”

„Die opdracht voel ik heel sterk, ook van de leden vandaag, om dat waar te maken aan de onderhandelingstafel en dat is wat ik doe”, zei Yeşilgöz. Eerder zei ze tijdens haar speech over het lopende overleg met PVV, NSC en BBB „dat er een goede kans is op een vruchtbare samenwerking”.

Volwaardige regeringspartij

Ze verwacht niet dat de VVD alsnog als volwaardige regeringspartij gaat deelnemen in een kabinet van PVV, NSC en BBB, maar lijkt het ook niet uit te sluiten. „Ik zie op dit moment onze positie niet veranderen, ook omdat we het over de inhoud hebben.”

Op een mogelijke andere vorm waarbij de VVD wel een of meer ministers zou kunnen leveren, zoals bij een extraparlementair kabinet, wil de partijleider niet vooruitlopen. „We zitten nu in de fase waarin we het aan die onderhandelingstafel hebben over een aantal thema’s en om te kijken of er überhaupt perspectief is op overeenstemming.” Volgens Yeşilgöz wordt er niet over de vorm gesproken. „Ik denk ook dat dit heel erg verstandig is.”

Verder wilde ze niets over de onderhandelingsgesprekken kwijt. De vier partijen hebben onderling een radiostilte afgesproken.

