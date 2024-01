Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van der Poel wel weer de beste in Belgische Hamme

Mathieu van der Poel heeft voor de zesde keer de cross in het Belgische Hamme op zijn naam geschreven. De wereldkampioen vierde zijn elfde zege in twaalf optredens als veldrijder dit seizoen. Hij revancheerde zich voor een stuurfout vorige week in Benidorm, waar hij als vijfde over de finish kwam.

Van der Poel begon rustig aan de cross om de X2O Badkamers Trofee. Hij plaatste halverwege de koers zijn eerste demarrage. Alleen Michael Vanthourenhout kon hem een beetje volgen. De Belg kwam als tweede over de finish, met een achterstand van 16 seconden op de beste veldrijder van dit seizoen. Zijn landgenoot Eli Iserbyt werd derde.

Van der Poel kwam vorige week in de slotfase van de cross in Benidorm ten val, nadat hij tegen een paal was gereden. Wout van Aert profiteerde en greep zijn eerste zege van dit seizoen. De Belg was er niet bij in Hamme. Hij is al met zijn voorbereiding op het seizoen op de weg begonnen. Ook Tom Pidcock komt niet meer in actie. Van der Poel start zondag nog in Hoogerheide en wil volgende week in het Tsjechische Tabor zijn wereldtitel prolongeren.

Van der Poel was niet op zijn best in Hamme, na een zware trainingsweek in Spanje. „Het ontbrak mij een beetje aan frisheid”, zei hij tijdens een flashinterview aan de finish. „Ik voelde mijn benen ook wel. Dat hadden we ook verwacht. Zondag rijd ik in Hoogerheide, lekker dicht bij huis. Dat is wel leuk met al die mensen die ik daar ken. Daarna ga ik goed herstellen. Het is de bedoeling dat ik donderdag naar Tsjechië vertrek.”

ANP

