Vertegenwoordiger Westland bij Op1 over opvang asielzoekers: ‘Als wij de vraag krijgen, zeg ik nee’

De Eerste Kamer nam de spreidingswet gisteren aan met een duidelijke meerderheid. 43 van de 70 aanwezigen stemden voor de wet. Dat betekent dat asielzoekers over het land verdeeld moeten worden, in gemeentes in de twaalf provincies. De gemeente Westland zei als eerste: dat gaan we niet doen. Bij Op1 schuift Remmert Keizer aan, de fractievoorzitter van Gemeentebelang Westland.

De spreidingswet gaat op 1 februari in, maar het plan om asielzoekers te spreiden over de gemeentes, hoeft pas eind dit jaar rond te zijn. Mogelijke dwang – als gemeentes blijven weigeren asielzoekers op te nemen – zal pas toegepast worden in 2025. De gemeenteraad in Westland liet gisteren dus al weten niet van plan te zijn mee te werken. „We kunnen niet eens onze eigen jongeren, ouderen en arbeidsmigranten huisvesten. En dan moeten we nu wel 700 asielzoekers plaatsen. Dat valt aan de gewone burger gewoon niet uit te leggen”, zei Guus Bakker, fractievoorzitter van VVD Westland.

Westland ‘zegt nee’ als het gaat om opvang asielzoekers

Nu is dus Remmert Keizer aan het woord, bij talkshow Op1. Presentatrice Margje Fikse: „U zegt ‘wij willen dat niet’, maar straks is het gewoon een plicht.” Keizer noemt dat als het écht moet, de gemeente „de democratie zal volgen en respecteren”. „Alleen: je moet als gemeente grond beschikbaar stellen. En als ik die vraag voorgelegd krijg, en ik heb verantwoording af te leggen aan onze kiezers, zal ik daar nee tegen zeggen. Wij kunnen het op dit moment niet verkopen om dat te doen. Zeker niet in de aantallen die er genoemd worden.”

Zo noemt hij „40.000 in relatie tot 2500 in Ter Apel, 1500 in Budel, dan praten we over tien keer zoveel. Dan hebben we toch geen instroom van tien keer zoveel mensen volgend jaar?” In totaal is er namelijk een tekort aan zo’n 40.000 plekken. In het Westland wonen ruim 110.000 mensen en die gemeente zou 700 asielzoekers moeten opvangen.

Op1-presentator Tijs van den Brink: „Dat vertrouwt u dus niet”, verwijzend naar het aantal ontbrekende plekken. „Maar u zegt: ‘Als wij gedwongen worden die mensen op te vangen, dan doen we dat’?” „Ja, maar als wij daar de keuze over voorgelegd krijgen, dat we grond beschikbaar moeten stellen, dan zullen we daar absoluut niet voor stemmen.”



Discussie bij Op1: ‘Dwang is soms laatste redmiddel’

Van den Brink noemt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zelfs gebouwen binnen gemeentes kan kopen, voor de opvang van asielzoekers. Jaap Kuin, de burgemeester van Pekela, is ook bij Op1 aangeschoven en noemt dat hij vooral gelooft in „de gedachte in Nederland om het samen te doen, het sociale”. „Dan heb je dwang in de wet helemaal niet nodig”, vindt hij.

Wel noemt hij dat je dwang soms ‘nodig hebt’ als laatste redmiddel, „maar ik denk dat we het met elkaar kunnen doen, dat laten we in Groningen zien. Als er ergens geen grond beschikbaar is, en de buurgemeente heeft het wel, dan doet die ietsje meer.”

