Dodental door Russische aanval op Charkiv loopt op

Bij een Russische aanval op de Noord-Oekraïense stad Charkiv zijn zeker acht mensen omgekomen, melden de autoriteiten. De reddingsdiensten hebben video’s gedeeld van slachtoffers die uit het puin worden gehaald van een verwoest woongebouw. 57 mensen zouden gewond zijn geraakt.

In de nacht van maandag op dinsdag werden meerdere Oekraïense steden beschoten en raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kyiv zijn volgens de burgemeester zeker 22 mensen gewond geraakt, onder wie vier kinderen. In Pavlohrad kwam een persoon om het leven door de beschietingen. Ook zaten duizenden mensen zonder stroom door de aanvallen.

Rusland zei fabrieken voor de productie van wapens te hebben beschoten en ontkent steevast gebouwen onder vuur te nemen waar burgers wonen.

