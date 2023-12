Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Horror in het verkeer? Dagen met extra drukke spits in aantocht door bakken met regen en wind

Het weer wordt onstuimig, guur en met zware windstoten… Helaas kunnen we er niets anders van maken, als we de weervoorspellers mogen geloven. Zet je maar schrap: het wordt extra druk in de spits de komende dagen.

Vanaf morgen kan het extra druk op de weg zijn door regen tijdens de spits. Of we echt te maken krijgen met horror in het verkeer, is even afwachten. Feit is wel dat veel mensen richting de kerstdagen wat vroeger naar huis gaan over het algemeen. Soms loopt het daardoor soepeltjes, soms juist niet om dat ‘iedereen’ vroeg richting de warme kachel thuis vertrekt.

‘Lekker dan’, we horen het je denken. Zo kunnen we een witte kerst natuurlijk ook wel op onze buik schrijven.

Zware windstoten in de spits

Vanaf donderdag wordt het onstuimig en moet het verkeer – al helemaal tijdens de drukte in de spits – rekening houden met zware windstoten. Tijdens kerst komt de wind waarschijnlijk, volgens weerdienst Weeronline, iets tot bedaren.

Na een aantal droge dagen trekken vandaag regenzones over ons land. Al tijdens de ochtendspits regent het in het westen en noorden van het land. De regen breidt zich in de ochtend verder zuidoostwaarts uit en in de middag regent het in heel Nederland. Weggebruikers doen er goed aan op de wegen rekening te houden met aquaplaning. Vooral in het noorden valt op grote schaal meer dan 20 mm hemelwater.

Eind van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger. Een groot deel van het land moet ook nog rekening houden met een natte avondspits. Of het ook in de Randstad nog regent is onzeker, maar hinder door opspattend water zal er sowieso nog zijn.

Morgen meer regen en donderdag onstuimig

Morgen trekt in de ochtend een aantal buien over de noordelijke helft van het land. Verder is het dan droog en valt de vertraging op de weg mee. In de middag trekt een regenzone vanaf de Noordzee ons land binnen en tijdens spits, die van de avond dus, kan dit weer extra vertraging veroorzaken. De meeste regen valt dan in het westen van het land.

Ook donderdag doen regenzones en buien ons land aan. De meeste regen valt dan in het noorden en oosten. Maar de dag zal vooral in het teken staan van een stevige noordwestenwind. Daarbij is kans op zware windstoten van 75-100 km/uur. Mogelijk pakken de windstoten in de kustgebieden nog wat zwaarder uit en komt het op de Wadden tot de eerste winterstorm van dit seizoen. Het verkeer moet hier rekening mee houden. Vooral met een lege vrachtwagen en aanhanger is het dan oppassen, zeker op wegen waar de wind vanaf de zijkant blaast.

Jaco van Wezel van Weeronline: „Wie buiten kerstverlichting heeft hangen of andere kerstversieringen doet er goed aan de berichtgeving in de gaten te houden en dit eventueel tijdelijk weg te halen om schade te voorkomen.”

Onstuimige en gure aanloop naar kerst, sterkte in de spits

De dagen daarna blijft het ook onstuimig en de combinatie van wind en regen maken het guur. De temperatuurverwachting is onzeker. Als de wind meer naar het noordwesten draait wordt het tijdelijk kouder met temperaturen rond 5 graden, maar als de wind meer uit het zuidwesten blaast blijven we uitkomen rond 8 graden. In beide gevallen is het voor het gevoel niet echt lekker buiten. En regen kan ook in het kerstweekend extra drukte op de wegen opleveren. En de zon die krijgen we niet of nauwelijks te zien, waarmee we de donkere dagen voor kerst maximaal zullen ervaren. Tijdens de kerstdagen zelf lijkt de wind tot bedaren te komen en krijgen we mogelijk de zon ook even te zien.

Op naar het natste jaar ooit

Deze natte week vergroot de kans dat 2023 de database in gaat als het natste jaar ooit gemeten. Als er gemiddeld over het land nog 40 mm valt is het record binnen. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 1109 mm uit 1998 al rond tweede kerstdag passeren en in de slotdagen van het jaar wordt het record dan alleen maar scherper gesteld. Volgens de huidige verwachting komen we uit op 1120-1160 mm.

