Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn kleinzoon weigert zijn schoenen uit te doen bij mij thuis’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Imke: „Mijn kleinzoon weigert zijn schoenen uit te doen bij mij thuis.”

Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn kleinzoon weigert zijn schoenen uit te doen bij mij thuis’

„Hoi Lisa,

Ik wil dat iedereen die bij mij op visite komt de schoenen uit doet. Ik vind het moeilijk om te vragen en wat mij kleinzoon betreft, hij is jaar, vind ik dat nog moeilijker. Negen van de tien keer weigert hij namelijk zijn schoenen uit te doen. Hoe pak ik dat aan?

-Imke”

Het antwoord

„Hai Imke,

In jouw huis gelden jouw regels, dus als jij wilt dat iedereen zijn schoenen uit doet, dan zouden mensen dat natuurlijk gewoon moeten accepteren.

Het is bovendien ook niet iets heel vreemds, in heel veel huishoudens en culturen is het normaal om binnen geen schoenen te dragen.

Wat betreft je kleinzoon, ik kan me voorstellen dat het vervelend is als dit een strijd oplevert. Dat wil je niet, zeker niet als oma zijnde.

Misschien is het een idee om met zijn ouders hierover te praten. Zij kennen hun zoon het beste en weten ook het beste hoe je met hem om kan gaan in dit soort situaties. Het lijkt me ook niet gek als zij een keer een gesprek voeren met hun kind en hem uitleggen waarom bij oma de schoenen uit moeten binnen (en waarom dat misschien bij hun thuis anders is).

Verder zou je natuurlijk zelf aan je kleinzoon kunnen vragen waarom hij zijn schoenen niet uit wil. Vindt hij het misschien koud of hard aan zijn voeten? Dan kun je samen leuke pantoffels gaan kopen die hij altijd aan kan wanneer hij bij jou is. Dat zijn dan zijn speciale binnenschoenen.

Als ze dan ook nog eens heel leuk zijn, bijvoorbeeld met zijn favoriete karakter uit een kinderserie erop, zal hij ze vast heel graag dragen.

Succes!”

Andere artikelen over opvoeding vind je hier.

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties