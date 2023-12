Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruim 340.000 euro opgehaald voor nabestaanden schietpartij Praag

De Karelsuniversiteit heeft met een inzamelingsactie voor de nabestaanden van slachtoffers van de schietpartij in Praag al meer dan 340.000 euro opgehaald. Donderdag opende een schutter het vuur in een universiteitsgebouw in de Tsjechische hoofdstad waarbij veertien mensen werden gedood. Ook de schutter kwam om.

Ruim 8200 mensen doneerden aan de inzamelingsactie. Het geld is bedoeld voor nabestaanden van de slachtoffers, en docenten en studenten die hulp nodig hebben.

De vermoedelijke dader was een 24-jarige student van de universiteit. Zijn vader werd donderdag dood aangetroffen in een plaats op zo’n 20 kilometer van Praag. Volgens de politie was de schutter van plan zelfmoord te plegen. Het lichaam van de schutter werd na de schietpartij aangetroffen in de universiteit. De politie onderzoekt nog hoe hij is omgekomen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties