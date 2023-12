Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boze reacties op NOS-hoofdredacteur die iedere terrorist ‘ook een vrijheidsstrijder’ noemt

Giselle van Cann, hoofdredacteur van NOS Nieuws, krijgt veel boze reacties naar aanleiding van haar uitspraken op de radio. Dit weekend zei ze dat ‘iedere terrorist ook een vrijheidsstrijder’ is. Zender NPO Radio 1, die het fragment online zette met die tekst erbij, gaat door het stof en zegt dat de uitspraken ‘uit de context zijn gehaald’.

Van Cann deed de uitspraak zaterdag in gesprek met Coen Verbraak in het radioprogramma De Publieke Tribune. In het interviewprogramma vroeg de presentator naar dilemma’s waar zij als hoofdredacteur tegenaan loopt. Eén van de dilemma’s is welke woorden je gebruikt om de oorlog tussen Israël en Hamas te duiden.

„Het is vaker zo”, doelde de NOS-hoofdredacteur op andere conflicten, waar je ook zorgvuldig je woorden moeten kiezen. „Iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder”, zei ze bij wijze van voorbeeld.

„In gespannen situaties, en dat is een oorlog per definitie, zijn dat dilemma’s waar je op een redactie heel veel over discussieert. Daar maak je een keuze in”, legde ze op de radio uit. Wat ze maar wilde zeggen: het is in conflicten vaak afwegen welke woorden je in je verslaggeving kiest.

Veel kritiek op uitspraken van NOS-hoofdredacteur

Coen Verbraak sprak in De Publieke Tribune daarom met de hoofdredacteuren van NOS Nieuws, NU.nl, de Volkskrant en RTL Nieuws. Hij wilde weten hoe zij keuzes maken in het verslaan van het nieuws en hoe zij omgaan met de dilemma’s en verantwoordelijkheden van hun vak.

Bij de vraag welke grote journalistieke dillema’s recentelijk speelden, kreeg NOS-hoofdredacteur Giselle van Cann het woord. Ze noemde de oorlog tussen Israël en Hamas als voorbeeld. Daar ‘spelen tal van dilemma’s’, zei ze. „Hoe noem je wat? Heb je het over gevangenen versus gijzelaars? Daar krijgen we veel ‘feedback’ op, laat ik het zo zeggen.” Daarna deed ze haar gewraakte uitspraak dat ‘iedere terrorist ook een vrijheidsstrijder is’.

Veel mensen vallen daarover. Opvallend is dat er zaterdag niemand was die over haar woorden viel. Maar dat veranderde nadat het NPO Radio 1-kanaal op X haar uitspraak vandaag uitlichte in een – inmiddels verwijderde – tweet.

NPO Radio 1 verwijdert tweet met gewraakte uitspraken: ‘Uit de context gehaald’

„’Iedere terrorist is ook een vrijheidsstrijder’, aldus Giselle van Cann, hoofdredacteur van NOS Nieuws”, stond er bij de tweet die vanochtend werd geplaatst met een fragment erbij. Dat fragment werd in een paar uur tijd bijna 400.000 keer bekeken.

Er kwamen zóveel negatieve reacties op dat NPO Radio 1 in eerste instantie de reactiemogelijkheid uitzette. „De reacties onder deze tweet zijn beledigend, opruiend en dragen daarmee niet bij aan een constructieve dialoog over dit onderwerp. Daarom sluiten wij de mogelijkheid om op dit bericht te reageren”, stond er.

Later nam het kanaal een rigoureuzere beslissing. door de tweet te verwijderen. Als verklaring schrijft NPO Radio 1 dat de tekst bij dat fragment niet goed gekozen was. Het is uit context gehaald en geen juiste weergave van het genuanceerde gesprek van afgelopen zaterdag.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is uit context gehaald en geen juiste weergave van het genuanceerde gesprek van afgelopen zaterdag. Het hele gesprek in De Publieke Tribune, over de journalistieke dilemma’s van hoofdredacteuren, luister je terug via alle podcast-kanalen of op https://t.co/l9GZbYN1Vm. (2/2) — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 4, 2023

Luister het radioprogramma hier terug. Het specifieke fragment waar zoveel kritiek op is, begint rond minuut 26:00.

Vorige Volgende

Reacties