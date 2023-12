Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Israëlische leger nu ook met grondtroepen actief in heel Gaza

Het Israëlische leger (IDF) is zondag met grondtroepen opgerukt naar het zuiden van de Gazastrook. Dat betekent dat de IDF nu grondaanvallen uitvoert in de gehele Gazastrook, bevestigt legerwoordvoerder Daniel Hagari. Israël voert al langer grootschalige luchtaanvallen uit op doelen in het zuiden van Gaza.

Ooggetuigen meldden eerder al aan Israëlische en Arabische media dat IDF-grondtroepen waren opgerukt naar een gebied ten oosten van de stad Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.

Aanvankelijk was het leger vooral actief in het noorden van Gaza, want vooral daar zouden Hamas-strijders zich bevinden. In het begin van de oorlog met Hamas riep Israël daarom inwoners van Gaza op om naar het zuiden te gaan, waarop het merendeel van hen zuidwaarts vluchtte.

Volgens de VN is ongeveer 80 procent van de ongeveer 2,2 miljoen inwoners van de Gazastrook nu in eigen land ontheemd.

ANP

