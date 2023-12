Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trek je portemonnee maar vast: kerstinkopen dit jaar fors duurder

Ben je van plan om dit jaar flink uit te pakken met kerst? Dan moet je wel eerst de portemonnee trekken. Kerstinkopen doen is namelijk een stuk duurder dan vorig jaar. De prijzen van producten als kerstkransjes, ossenhaas of ragout zijn flink gestegen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Misschien heb je het boodschappenlijstje al klaarliggen of heb je zelfs al enkele kerstinkopen gedaan. Dan kan het je zijn opgevallen dat je dit jaar een stuk duurder uit bent. Sommige producten voor het kerstdiner zijn zelfs zo’n 14 procent duurder dan vorig jaar.

De onmisbare kerststol, plakjes gerookte zalm, of een fles glühwein. Veel producten die we inslaan tijdens het doen van kerstinkopen zijn dit jaar fors duurder. Zo kost een kerststol van 750 gram bij Jumbo 3,99 euro. Dat is 50 cent meer dan vorig jaar. Een ook gerookte zalm kost meer. Bij Albert Heijn betaal je dit jaar 4,49 euro, 50 cent meer dan vorig jaar.

En dan zijn er nog de kerstkransjes. Die kosten bij Albert Heijn nu 2,49 euro voor een pakje van 200 gram, 14 procent duurder dan vorig jaar. Bij Jumbo betaal je zelfs een derde meer dan een jaar eerder, namelijk 2,39 euro. En ook de klassieker ossenhaas is duurder geworden, namelijk per 13 procent ten op zichtte van vorig jaar. Nu betaal je bij Albert Heijn 67,79 euro er kilo. Bij PLUS ben je met een kiloprijs van 49,99 euro dit jaar goedkoper af, aldus NU.nl.

Glühwein meest in prijs gestegen

Maar het meest in prijs gestegen is de glüwein. Literflessen zijn bij de meeste supermarktketens gemiddeld 31 procent duurder geworden. De prijzen zijn variërend van 3,15 tot 3,32 euro.

Hoewel ossenhaas dit jaar in prijs is gestegen, geldt dat overigens niet voor veel ander vlees. Vleesschotels zijn bij Albert Heijn en Jumbo niet duurder geworden, net als veel soorten wilde, zoal eendenbout, kwartels of diamant haas. Een gelukje voor mensen die graag gourmetten dus.

Kruidenboter goedkoper geworden

En dan is er nog een product dat zelfs goedkoper is geworden ten opzichte van vorig jaar: kruidenboter. Gemiddeld is kruidenboter namelijk zo’n 10 procent goedkoper geworden. Voor 1,25 euro haal je al een pakje van 100 gram bij Albert Heijn, PLUS of ALDI. Jumbo vraagt een cent minder, namelijk 1,24 euro.

