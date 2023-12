Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amerikaans gezin vindt levende uil in kerstboom: ‘Al die tijd niets gezien’

Tussen de lampjes, ballen en slingers vond een Amerikaans gezin uit de staat Kentucky een wel heel bijzonder kerstornament. Verstopt tussen takken zat een levende baby-uil. Vermoedelijk zat het diertje al in de kerstboom toen het gezin hem en aantal dagen eerder kocht.

Zoals ieder jaar kocht het gezin van Michele White uit de stad Lexington ook dit jaar de boom zelf bij een lokale boerderij. De kerstboom stond al vier dagen midden in de kamer en was zelfs al versierd toen de uil werd ontdekt. „Ik was heel verbaasd”, zegt Michele White tegen de lokale televisiezender WDKY-TV. „We hebben drie honden en we gebruiken deze kamer de hele tijd. Om televisie te kijken, te koken… We hebben al die tijd niks gezien.”

Uil zat op een tak in de kerstboom

Het was een medewerker van een tapijtreinigingsbedrijf die de uil ontdekte terwijl het gezin niet thuis was. Toen hij één van zijn apparaten in het stopcontact deed, zag hij dat er iets in de boom bewoog. „De uil zat op één van de onderste takken, maar kroop steeds verder weg. Het duurde een paar minuten voor ik hem goed kon zien”, vertelt Bobby Hayes.

Hij maakte een aantal foto’s en stuurde die naar het gezin White. Daarna lukte het Hayes om de uil te vangen en liet hij het dier vrij in de achtertuin. „Nu heeft iedereen een vrolijk kerstfeest.”

Ook buidelrat in kerstboom gevonden

De Whites zijn overigens niet de enige die een dier in hun kerstboom aantroffen. Eerder deze maand vond een Amerikaanse TikTokker namelijk een buidelrat in haar boom. „Ik begrijp niet hoe dit dier in mijn huis is gekomen”, zei de TikTokker in de video die viraal ging en honderdduizenden views trok.

Ze ontdekte buidelrat nadat ze een nies hoorde. In eerste instantie negeerde ze het geluid omdat ze dacht dat het haar hond was, maar toen ze het het even later nog een keer hoorde ging ze op onderzoek en ontdekte een ‘rat-achtige’ staart in haar kerstboom. Na meerdere pogingen lukte het uiteindelijk om het dier uit de kerstboom te krijgen en buiten te zetten.

