Schreeuwende LEF-lijsttrekker verstoort NOS-debat

N i e u w bericht, meer informatie in laatste alinea met reactie politie

DEN HAAG (ANP) – Het slotdebat van de NOS is verstoord door een schreeuwende demonstrant, die ook de lijsttrekker is van de relatief onbekende jongerenpartij LEF. Hij kwam op het podium tijdens een debat en schreeuwde van dichtbij naar de politici van VVD, NSC en GroenLinks-PvdA dat ze bij de „oude politiek” horen. Hij beet VVD-leider Dilan Yeşilgöz toe dat haar partij „nooit meer aan de macht” mag komen.

De demonstrant is verwijderd door de beveiliging uit de ontvangsthal van de tijdelijke Tweede Kamer, hoewel hij wel enige tijd te midden van het podium stond en de politici toeschreeuwde. Ook toen hij werd weggedragen door de beveiliging, bleef de lijsttrekker, Daniël van Duijn, hard schreeuwen. Toch ging het debat vrijwel meteen nadat hij was verwijderd weer door.

De nieuwe partij LEF maakt volgens de peilingen weinig kans en probeert aandacht te trekken met opvallende acties. De partij zegt op haar website dat Van Duijn „zichtbaarheid heeft geëist voor de stem van jongeren”. Eerder verstoorde Van Duijn de uitzending van Buitenhof door een poster van zijn partij op het raam van de opnamelocatie te plakken.

De actievoerder noemde Pieter Omtzigt „ouwe meuk”. Vervolgens wendde hij zich tot Yeşilgöz en zei: „Uw partij mag nooit meer aan de macht komen, u laat mensen in de steek.” Hij verweet Frans Timmermans (GL-PvdA) dat zijn partij Nederland heeft uitgeleverd aan het kapitalisme. Politici reageren geschokt en vragen zich af hoe het kon gebeuren dat de demonstrant is toegelaten in het publiek van het debat.

Of de lijsttrekker van LEF is aangehouden, is nog onduidelijk. Een politiewoordvoerder laat weten nog geen informatie te hebben „omdat de collega’s nog volop bezig zijn met het afhandelen van het incident”.

ANP

