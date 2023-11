Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lijsttrekker LEF aangehouden na verstoren slotdebat NOS

Lijsttrekker Daniël van Duijn van LEF is aangehouden voor het verstoren van het lijsttrekkersdebat van de NOS. Hij zit voorlopig vast, laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. Of hij ook de nacht moet doorbrengen op het politiebureau is nog onduidelijk.

Van Duijn was als lijsttrekker van de relatief onbekende jongerenpartij door de NOS uitgenodigd om het slotdebat, dat plaatsvond in de ontvangsthal van de tijdelijke Tweede Kamer, bij te wonen. Hij ging het podium op tijdens een debat en schreeuwde naar de politici van VVD, NSC en GroenLinks-PvdA dat ze bij de „oude politiek” horen. Hij beet VVD-leider Dilan Yeşilgöz toe dat haar partij „nooit meer aan de macht” mag komen.

Kort daarna werd hij door de beveiliging verwijderd en is hij uiteindelijk overgedragen aan de politie en aangehouden.

