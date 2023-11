Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb jij het gezien? Noorderlicht gisteravond in Nederland te bewonderen

Groene, blauwe, roze en paarse kleuren aan de hemel gisteravond. Op verschillende plekken in Nederland was namelijk het noorderlicht te zien. En dat legden de mazzelaars die het zagen maar al te graag vast en ze deelden de beelden op social media.

Op X werden gisteravond al druk foto’s en tips gedeeld. „Ga naar buiten als je op een plek bent zonder veel lichtbronnen”, schreef iemand rond een uur of 10 ‘s avonds. Op verschillende plekken waaronder Groningen, Vlieland, Leeuwarden, Rotterdam of Zaandam kon men namelijk het noorderlicht zien. En ook Weeronline meldt dat het gekleurde lichtfenomeen gisteravond opnieuw te aanschouwen was.

Noorderlicht in Nederland

Want half september was het noorderlicht ook al te zien in Nederland. Destijds kon men in Noord-Holland en Friesland de gekleurde gloed zien. De gloed is een fenomeen dat veelal in Scandinavische gebieden bekend is. Elektrisch geladen deeltjes van de zon botsen met hoge snelheid tegen de atmosfeer. Wanneer deze deeltjes in de atmosfeer terecht komen, botsen ze met zuurstof- en stikstofdeeltjes. Hierbij komt energie vrij en dat resulteert in de roze en groene kleuren aan de hemel.

Om het noorderlicht gisteravond te kunnen zien, moest het wel helder zijn. Op veel plekken in Nederland regende het, maar zodra de buien waren overgewaaid, kon men een glimp van het licht opvangen. Mocht je dit lichtspektakel gemist hebben? Metro zette eerder 6 unieke plekken in Europa op een rijtje, waar jij het noorderlicht kunt bewonderen.

Beelden op social media

De geluksvogels die op het juiste moment op de juiste plek waren, legden de gekleurde lucht vast. En deelden hun materiaal op social media:



Wauw! Noorderlicht spotten tijdens kamperen in Nederland. Fotografisch licht weliswaar maar alsnog zooo vet 🩷 #noorderlicht pic.twitter.com/8BS230Kp78 — Liv 🌲 (@livkrake) November 5, 2023



Beetje #noorderlicht vast kunnen leggen in Leeuwarden pic.twitter.com/gvKRT2dHWX — Jan Zijlstra (@Hetismijjan) November 5, 2023



Met dank aan @Anatidaephbia zijn we meteen op zoek gegaan naar het #noorderlicht, en wat hebben we genoten! 😍 #yerseke pic.twitter.com/yQ2s4U8dy7 — Evelien Buné ☮️🌺🏳️‍🌈🌱 (@evelienepien83) November 5, 2023



Vallende sterren

Het is wel een periode van bijzondere natuurverschijnselen. Eerder waren er namelijk ook al vallende sterren te bewonderen. Toen was namelijk de zogenoemde meteorenzwerm Orioniden te zien. De meteorenzwerm zorgde ervoor dat er wel 22 tot 33 vallende sterren per uur te zien waren.

