6 unieke plekken in Europa om het noorderlicht te zien

Het noorderlicht (Aurora Borealis) fascineert de mens al duizenden jaren. Wij tippen je zes unieke plekken in Europa om dit natuurwonder te aanschouwen.

Het noorderlichtseizoen loopt grofweg van september tot april, met pieken in september en maart. Hoe noordelijker je reist, des te groter de kans om het lichtspektakel te zien.

Kijk je liever naar sterren dan naar het noorderlicht? Dat kan prima in Nederland. Onlangs tipte Metro je al de mooiste sterrenhemels in eigen land.

Beste plekken in Europa voor het noorderlicht

Een reis naar een van deze plekken in Europa biedt geen garantie op het noorderlicht, wel op een unieke trip in een zeldzaam mooie omgeving. Blijf hier op de hoogte van de voorspellingen omtrent het noorderlicht in Europa.

1. Het noorden van Schotland

Bij het noorderlicht denk je niet direct aan Schotland, maar het noorden van dit ruige land ligt op dezelfde breedtegraad als Stavanger in Noorwegen en Nunivak Island in Alaska. Overal in Schotland heb je kans om het natuurwonder te aanschouwen, maar de noordkust of de noordelijke eilanden bieden de grootste kans op spektakel. Tip: de eilanden Lewis en Harris. Prima te combineren met een van deze treinreizen door Groot-Brittannië.

2. Noorderlicht in Spitsbergen, Noorwegen

Door naar een eilandengroep die zich als geen ander leent voor het noorderlicht. Spitsbergen ligt 565 kilometer boven Noorwegen, tussen de 74e en 81e breedtegraad en dus dichtbij de Noordpool. Naast een relatief grote kans op een gekleurde hemel ga je naar Spitsbergen voor de sprookjesachtige natuur, ijsgrotten, walrussen en ijsberen. Tussen de noordelijke fjorden van Noorwegen is Tromsø het summum.

3. Jökulsárlón, IJsland

Vanuit de hoofdstad Reykjavik kun je het noorderlicht zien, maar door de luchtvervuiling is dit niet de beste plek in IJsland. En als je toch in IJsland bent, doe het dan ook direct goed. De IJslandse stranden lenen zich bij uitstek, omdat het daar meestal helder is.

Tip: Jökulsárlón, een gletsjerlagune aan de zuidkust van IJsland. Veel fotogeniekere plekken ga je niet vinden in Europa. Ga hier niet zitten wachten op een verlichte hemel, daar is IJsland te mooi voor. Je hebt speciale rondreizen die je langs de plekken loodsen waar de kans op noorderlicht het grootst is. Zo is Kirkjufell ook een geweldige locatie.

4. Aurora Borealis in Rovaniemi, Finland

Een winterse reis naar Fins Lapland moet sowieso op je bucketlist staan. Met een sneeuwscooter over bevroren meren crossen, sleetochtje met rendieren, iedere dag in de (rook)sauna, wandelen op sneeuwschoenen door de mooiste landschappen. Je komt tijdens een reis in Fins Lapland waarschijnlijk ook langs Rovaniemi, dat letterlijk op de poolcirkel ligt. Vanaf hier worden prachtige trips georganiseerd om het noorderlicht op te zoeken.

5. Nationaal park Abisko, Zweden

Het Aurora Sky Station in nationaal park Absiko in Zweden is gemaakt om het noorderlicht te spotten. Het nationaal park behoort tot de gemeente Kiruna en is de kern het herkenbare landschap van Zweeds Lapland. Naast liefhebbers van het noorderlicht is dit gebied een walhalla voor wandelaars. Een deel van de legendarische 425 kilometer lange wandelroute Kungsleden (koningsroute) loopt door het nationaal park. In de koude maanden is dit de perfecte omgeving voor een wintertrekking.

6. Kakslauttanen, Finland



Terug naar Fins Lapland. Hier vind je ook het Kakslauttanen Arctic Resort, bestaande uit iglo’s die gemaakt zijn om het noorderlicht te spotten. Ook een geweldig luxe-avontuur zonder Aurora Borealis.