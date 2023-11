Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gelderland wil opdringerige wolf toch sneller laten afschieten

Gelderland kondigt nieuw beleid aan in de strijd tegen de wolf. De provincie wil dat het mogelijk wordt om een wolf af te schieten als het dier in een gebied twee keer langs een wolfwerend raster komt en een dier aanvalt. Dat schrijft de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet (natuur, BBB).

De wolf is een beschermde diersoort en mag alleen in heel specifieke omstandigheden worden gedood. Dat is op Europees niveau zo afgesproken. Ook verstoring van het dier is verboden. Gelderland probeerde eerder om een wolf te verjagen met een paintballgeweer, maar die maatregel strandde tot dusver bij de rechter. Toch denkt de provincie dat deze nieuwe maatregel wel „juridisch haalbaar” is, aldus een woordvoerster.

