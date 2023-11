Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De leukste locaties om jouw stem uit te brengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

Morgen, op 22 november 2023, vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Tijd om je eens goed in te lezen op wat jij belangrijk vindt en welke partij bij jou past dus. Om van het stemmen een feestje of uitje te maken worden er – ook dit keer weer – heel wat bijzondere locaties omgetoverd tot stemlocaties.

Woon jij in een van deze steden? Dan wil je jouw stem uitbrengen op deze bijzondere plekken.

De Pier – Scheveningen

Stemmen met uitzicht? In Scheveningen kan het. Zo kun je heerlijk nog even je keuze heroverwegen tijdens een strandwandeling ernaartoe. En erna? Dan vier je jouw stem met een drankje bij een van de strandtenten die in de winter gewoon geopend blijven.



Poppodium 013 – Tilburg

Wil jij wel op hetzelfde podium staan als waar Neo volgend jaar een concert zal verzorgen? Dan moet je als Tilburger toch wel echt naar 013 om je stem uit te brengen. Normaal een plek waar de grootste acts de sterren van de hemel spelen, maar morgen doet het dienst als een stembureau. Heb je – net als een echte ster – je stem op het podium laten horen? Dan mag je afkoelen in een van de backstage kleedkamers.



Stadsboerderij Griftsteede – Utrecht

Bij de Stadsboerderij Griftsteede kun je nadat je je stem in de (melk)bus hebt gegooid knuffelen met geitjes, schapen of konijnen. Daarnaast kun je ook meteen stemmen voor hun eigen Dierenverkiezingen. Wordt het voor jou de Schapenpartij of de Kattenpartij?



Pathé – Amsterdam, Ede, Tilburg, Utrecht, Zaandam, Zwolle

Hokje rood kleuren en filmpje pakken. Door te stemmen op een van de acht stemlocaties van de Pathé, krijg je meteen een vrijkaart om een van de films (zoals Killers of the Flower Moon, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes en Alles Is Nog Steeds Zoals Het Zou Moeten Zijn) in de bios te bekijken. Twee vliegen in één klap dus.



De Koepel – Haarlem

Ook Haarlem heeft heel wat leuks voor hun kiezers in petto. De Koepel, een van de meest bijzondere gebouwen in Haarlem, dient al een flink aantal jaren niet meer als gevangenis. Wel zullen er woensdag opnieuw belangrijke beslissingen genomen worden, want dan wordt het omgetoverd tot stemlocatie.



Madurodam – Den Haag

Twijfel je nog op wie je wilt gaan stemmen? Wie weet helpt het wel om even een kijkje over heel Nederland te nemen in Madurodam. Is ook nog eens ideaal, want in klein Nederland kun je dan meteen je stem uitbrengen en in de bus doen.



Van Gogh museum – Amsterdam

We hopen dat je niet zó radeloos wordt van het stemmen dat je de neiging krijgt om je oor eraf te snijden. Laat je dus vooral niet inspireren door deze aparte daad van Van Gogh, maar bewonder wel de grootste collectie van zijn werk in Amsterdam, tijdens dat je jouw stem uitbrengt.



Drafcentrum – Alkmaar

Yeehah! Voor de echte cowboys is er natuurlijk geen andere optie dan om een stem uit te brengen in het Drafcentrum van Alkmaar. Of er daadwerkelijk paarden aanwezig zullen zijn is voor ons niet helemaal duidelijk, maar een unieke locatie is het in ieder geval.

