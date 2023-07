Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verhitte discussie bij Renze over wolf tussen boswachter en schapenhouder

Als het gaat over de wolf in Nederland, hebben veel mensen een mening. De één komt met hand en tand op voor het dier, de ander vindt dat er hard ingegrepen moet worden om bijvoorbeeld schapen te beschermen. Die zijn namelijk veelal het slachtoffer van de wolf. Onlangs is er ook een schapenboer gebeten door een wolf toen hij het dier wilde verjagen. Bij Renze is boswachter Arjan Postma aangeschoven, samen met schapenhouder Ellen van der Zweep en LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Metro sprak Arjan Postma al eens eerder over de wolf, toen er ook een docu over het dier werd gemaakt. „Er hoeft geen hek om Friesland“, zei hij destijds. Maar voor schapenhouder Van der Zweep en ‘boerenvertegenwoordiger’ Bruins moet er wel écht wat gebeuren met (of beter gezegd: tegen) het dier.

Verhitte discussie bij Renze over wolf

Schapenhouder Van der Zweep vertelt eerst welk effect de wolf op haar, haar schapen en haar bedrijf heeft. Haar bedrijf zit namelijk op de Veluwe, en dat is nou net waar de wolf veel verblijft. Als er lammetjes zijn, heeft ze zo’n 800 tot 1000 schapen, in de winter 400 tot 500. En van die wolf heeft zij ‘heel veel last’. „We hebben vier aanvallen gehad in zes maanden. Met ontzettend veel dode, gewonde en verminkte dieren. En we hebben veel last van half Nederland dat over je heen komt als je er iets over zegt.” Ze merkt namelijk dat, zodra ze ergens iets over de wolf zegt, mensen boos worden. „Als ik alleen maar hierover vertel, word ik aan alle kanten bedreigd door mensen die zeggen dat ik tegen de wolf ben, maar dat hoor je mij niet zeggen. Ik heb heel veel verdriet door wat hier gebeurt.”

Presentator Renze Klamer lijkt bijna verbaasd dat ze zoveel verdriet voelt als haar schapen worden aangevallen. „Jij bent dus echt verdrietig als zoiets gebeurt, zo belangrijk zijn jouw schapen voor jou?” „Verdrietig is echt heel licht uitgedrukt. Ik zet dieren op de aarde en dan zorg ik er ook voor. Dat is mijn vak en dat is mijn passie.” De schapenhouder krijgt per aangevallen schaap een bedrag, maar „verdriet kun je niet in geld uitdrukken”.

Maxim Hartman: „Kun je geen slachtafval neerleggen voor die wolf? Hij wil dus iets vreten.” Maar dan springt boswachter Postma in: „Dan krijg je dus wél afwijkend gedrag, en dat is precies wat je niet wil.” Volgens tafelgast Frits Wester is hoe wij in Nederland schapen houden ‘een lopend buffet’ voor de wolf. „De schaapjes, die lammetjes, die kunnen geen kant op. Het is op die manier toch niet echt een natuurlijke situatie? Het is heel makkelijk voor die wolf.” Maar Postma zegt dat dat niet helemaal waar is. „Er zit veel meer stress bij zo’n wolf en een schaap zit helemaal vol met wol, dat is ook lastig. Als je de prooiresten bekijkt, zie je dat ze veel liever reeën en everzwijnen eten.”

‘Wolf wacht niet op een innovatiefonds’

Renze Klamer oppert de vraag of we ‘dat beest’ moeten accepteren in Nederland, en welke plek die in dat geval zou moeten krijgen, of dat we het dier niet moeten accepteren. Postma: „Of we moeten leren hoe we daarmee om moeten gaan. Op dit moment worden schapenboeren best aan hun lot overgelaten. Want er is wel een pot geld, en dan kun je hekken kopen, en dat is het zo’n beetje.” Van der Zweep zegt dat ze zich niet per se aan haar lot overgelaten voelt, maar dat ze zich wel enigszins eenzaam voelt in dit probleem, als ze kijkt naar de overheid en wat haar allemaal is overkomen.

Op dit moment kun je volgens Postma hekken kopen, maar die moet je wel goed neerzetten. „De meeste hekken die geïnspecteerd worden, staan niet goed genoeg.” LTO Noord-voorzitter Bruins lijkt het er niet helemaal mee eens te zijn en wil inspringen. „Nee, laat mij nou even uitpraten”, zegt Postma. Van der Zweep: „Maar hoeveel hekken heb jij neergezet?” Postma: „Ik wil het juist niet over die hekken hebben.” Van der Zweep weer: „Maar jij zegt: ‘De meeste mensen hebben niet door hoe ze het neer moeten zetten’. Maar dat zeg je tegen iemand met ervaring.”

„Omdat het een nieuw dier is, die wolf. Ze zeggen nu ‘je kunt er een schrikdraadje neerzetten, of je krijgt geld’ en ik denk dat we daar een slimmere oplossing voor kunnen verzinnen. We hebben een innovatiefonds, we hebben genoeg knappe koppen in Nederland…” Bruins rolt na de uitspraak van Postma met zijn ogen en Van der Zweep zegt: „Maar die wolf wacht niet op een innovatiefonds, hè.”

‘Waar zijn we mee bezig?’

„Nee, maar we moeten daar wel naartoe”, reageert de boswachter. „Je zou bijvoorbeeld een waakdrone kunnen neerzetten”, oppert Postma. Maxim Hartman: „Een wát?” Na Postma’s herhaling lijkt hij het nog niet te snappen en Frits Wester heeft er ook genoeg van: „We hebben dertig, veertig wolven in Nederland, allemaal drones erboven hangen. Waar zijn we mee bezig, wat kost dat wel niet?” „Maar die schapen lopen toch ook niet de snelweg op, daar staan toch ook hekken voor?”, zegt Postma. „Nu is de situatie veranderd en moeten we met z’n allen oplossingen bedenken die werkzaam zijn.”

Bruins: „Je doet alsof het uit te sluiten valt en het valt níet uit te sluiten. Ik vind het heel pijnlijk, ook naar de boeren toe, want het is alsof je zegt ‘als er bij je ingebroken is, heb je de deur niet goed op slot gedaan en dan ben je dus schuldig’.” Postma: „En daar hebben we toch ook non-stop campagnes voor, voor mensen die dat niet goed doen?” Bruins oppert dat voor nu de enige oplossing om schapen te beschermen is om ze in een dichte schuur te stoppen. Maar Postma blijft erop hameren dat we met ‘knappe koppen’ een geschikte oplossing moeten zoeken. Aan deze Renze-tafel gaat dat echter door de hoog opgelopen emoties niet zo snel lukken, lijkt het.



Hoe moeten we in Nederland met de wolf omgaan? Boswachter Arjan Postma pleit voor innovatie, maar niet iedereen aan tafel is het daarmee eens. #Renze pic.twitter.com/umDTV5yHC9 — Renze Klamer (@renzeklamer) July 11, 2023

