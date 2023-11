Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plagiaat of toeval? Dj-duo mixt Efteling-muziek, park weet van niks

Villa Volta in een dancenummer: het dj-duo Showtek lijkt flinke inspiratie te hebben gehaald uit het themanummer van de attractie in De Efteling. De Brabantse dj’s mixten de melodie van het vervloekte huis in een eigen danceplaat. Heel leuk, maar ze hebben het attractiepark zelf daarover niks laten weten.

De gelijkenissen tussen het nummer Shine en de muziek van De Efteling werd opgemerkt door fans die het nummer op YouTube beluisterden. Ook werknemers van het park hebben het nummer beluisterd. Daar vragen ze zich af waarom Showtek niet van te voren contact heeft opgenomen.

Dus gaat De Efteling zelf contact zoeken over het gebruik van de muziek. Het dj-duo Showtek kan dus rekenen op een belletje van het attractiepark. „We zijn wat verrast dat er geen contact met ons is gezocht”, laat een woordvoerder van De Efteling weten.

Het gebeurt overigens wel vaker dat nummers veel gelijkenissen tonen met elkaar. Eerder zette Metro nummers op een rijtje die wel erg op elkaar leken.

‘Deze gasten hebben de melodie van Villa Volta gepakt’

De meeste mensen kennen het bekende deuntje van Villa Volta wel. Dus viel het luisteraars van het nieuwe dancenummer van Nederlands DJ-duo Showtek direct op dat ze zich hebben laten inspireren op het themanummer van de attractie in De Efteling.

„Deze gasten hebben de melodie van Villa Volta gepakt en dachten dat we het niet door zouden hebben”, schrijven mensen in reactie onder de YouTube-video, die dit weekend online werd geplaatst.

Is er sprake van plagiaat of toeval? Hieronder luister je het dancenummer waarin overduidelijk de melodie van Villa Volta te horen is.

Efteling weet van niks: ‘Dit vergt wat uitzoekwerk’

„We weten ook niet of het duo zich bewust was van de gelijkenis”, zegt een woordvoerder van De Efteling. Het park onderzoekt ook wie de rechten van de melodie op dit moment precies bezit. „Componist Ruud Bos is recent overleden. Dus ook dat vergt wat meer uitzoekwerk.”

Een woordvoerder van Showtek laat tegenover persbureau ANP weten dat het duo zich beraadt op een reactie. Showtek is een in de dancewereld bekend duo, bestaande uit dj’s Sjoerd en Wouter Janssen. Zij reizen de hele wereld over voor optredens.

