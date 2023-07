Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Britt Dekker vertelt over enge ervaring in de Efteling: ‘Uren vastgezeten’

Britt Dekker vertelde gisteravond in de talkshow van Marcel & Gijs dat ze een angstaanjagende ervaring heeft gehad in de Efteling. Toen ze haar 18e verjaardag in het pretpark vierde met vriendinnen, kwam ze vast te zitten in de Python. „Uren- en urenlang, bovenin.”

Pretparkfanaat en radio-dj Domien Verschuuren zat ook in de uitzending en wist niet wat hij hoorde. „Nee!”, riep hij. „Dat is mijn natte droom. Dat is toch geweldig?” Maar zijn enthousiasme werd door Britt Dekker snel de kop ingedrukt. „Nou, het was wel op 24 februari”, doelde de Noord-Hollandse op de kou.

Britt Dekker over Efteling-ervaring: ‘Het is gewoon eng’

Britt Dekker was gisteravond weer in een talkshow op televisie, enkele weken na haar aanvaring met tv-recensent Angela de Jong in Renze op Zondag, waarvoor ze de nodige kritiek kreeg. Bij Marcel & Gijs deed ze enkele opvallende uitspraken. Zo vertelde ze dat ze van koude friet hield en deelde ze haar opmerkelijke ervaring in de Efteling met de rest van de tafel.

Zo vertelde dat ze vastzat in de lift waarmee het achtbaankarretje van de Python omhoog wordt getrokken. Ze bleef daar uren in vastzitten „Het was echt niet leuk. Want je zit natuurlijk supervast. En op een gegeven moment denk je ook: wat als er bijvoorbeeld een vogel gaat schijten? Dat komt dan op je, dan kun je niks. Het is gewoon eng.”

Domien Verschuuren verbaast zich over die angst bij Britt Dekker. „Was dat echt waar je je het meest druk om maakte op dat moment?” Maar daarop krijgt hij niet echt een reactie van de televisiepresentatrice.

‘Op een gegeven moment riep iemand en gingen we weer’

Uiteindelijk is alles met een sisser afgelopen en kwam Britt Dekker er zonder kleerscheuren vanaf. Maar ze heeft wel 3 tot 4 uur in de achtbaan vastgezeten, zegt ze. „Mijn God”, spreekt presentator Gijs Groenteman zijn verbazing uit over de situatie.

Of ze met een hoogwerker uit het karretje gered moest worden, wil hij van haar weten. Nee, zegt ze. Ze kon zelfs alsnog het rondje in de achtbaan maken. „Op een gegeven moment riep iemand in het Engels ‘you go’ en toen gingen we weer”, zegt Britt Dekker.

Marcel van Roosmalen hoort het verhaal van Britt aan en zegt dat zijn grootste angst is om met een hoogwerker gered te worden uit een achtbaankarretje. „Dat je dan op zo’n trap naast die achtbaan naar beneden moet, waardoor je ook naar beneden kunt kijken. Nee, dat zou ik niet kunnen.”

Kijk de aflevering van gisteravond hier terug.