Band Cultuurfonds en koningshuis niet veranderd door nieuwe naam

De band tussen het Cultuurfonds, voorheen het Prins Bernhard Cultuurfonds, en de koninklijke familie is zeker niet veranderd door de naamsverandering die eerder deze maand werd doorgevoerd. Dat zegt Cultuurfonds-directrice Cathelijne Broers tegen het ANP. De naam werd eerder deze maand aangepast na het opduiken van de NSDAP-lidmaatschapspas van prins Bernhard.

Een andere koninklijke naam, bijvoorbeeld die van prinses Beatrix of prinses Amalia, wordt in de toekomst niet toegevoegd aan de naam van het fonds. „Als dat de bedoeling was geweest, dan was dat nu gebeurd”, aldus Broers.

De keuze voor een andere naam is gemaakt in overleg met „iedereen die daarbij betrokken” is. Het is niet duidelijk of dat ook de koninklijke familie betreft. „Het feit dat de koningin hier was, laat zien dat we met elkaar doen waar we goed in zijn”, aldus Broers maandag na de uitreiking van de Cultuurfonds Prijs door koningin Máxima.

