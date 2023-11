Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VN-chef Guterres ziet niks in Gaza als VN-protectoraat

VN-chef António Guterres ziet niks in een Gazastrook die onder bescherming en bestuur van de Verenigde Naties komt en zo een protectoraat van de VN zou worden. Hij vindt dat geen oplossing. Er moet volgens hem na de strijd een overgangsperiode komen waar de VS en Arabische staten bij betrokken zijn en die moet leiden tot wat bij de VN ‘de tweestatenoplossing’ wordt genoemd. Naast de staat Israël moet op sinds 1967 bezette gebieden een onafhankelijke staat Palestina komen. Oost-Jeruzalem zou daar de hoofdstad van moeten worden.

Guterres zei te hopen „dat deze tragedie verandert in een kans”. Hij wil ook dat de Palestijnse Autoriteit die in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever zetelt, na deze oorlog verantwoordelijkheden op zich kan nemen in de Gazastrook. Dat kan volgens Guterres niet onder een Israëlisch militair bestuur, „dus de internationale gemeenschap moet wel gaan kijken hoe de overgangsfase vorm krijgt”.

