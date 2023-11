Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brand in gemeentehuis Soest, dienstverlening getroffen

In het gemeentehuis in het Utrechtse Soest heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 23.45 uur uit aan het Raadhuisplein 1 en was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio snel onder controle. Wel is er veel schade aan de balieruimte en kantoren van burgerzaken. „Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners”, aldus de veiligheidsregio.

Hoe groot die gevolgen zijn en wat de gemeente onderneemt om inwoners vanaf dinsdag wel te kunnen helpen, wordt volgens de woordvoerder nu door Soest bekeken. Bij de gemeente was in de nacht van maandag op dinsdag niemand bereikbaar voor commentaar.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand.

