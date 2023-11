Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas laat elf gijzelaars vrij in deal met Israël

Hamas heeft maandag voor de vierde dag op rij gijzelaars vrijgelaten in een deal met Israël. Dat hebben onder meer het Israëlische leger en het Internationale Rode Kruis bevestigd. Het gaat dit keer om elf personen. Ze zijn volgens de Israëli’s allemaal in Israël aangekomen. In ruil voor hun vrijheid laat Israël 33 Palestijnse gevangenen vrij.

Er is volgens de eerste berichten sprake van Israëli’s die ook buitenlandse paspoorten hebben, met name zes Argentijnse, drie Franse en twee Duitse, volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar. Qatar speelt een sleutelrol bij de onderhandelingen. Het is een van de weinige Arabische staten die de Palestijnse Hamas al lange tijd erkent als rechtmatige beweging die streeft naar verbetering van het lot van de Palestijnen die onder bezetting of in isolatie leven. Het politieke hoofdkwartier van Hamas is in Qatar.

Andere berichten spreken ook over de vrijlating van zes Thai door Hamas uit de Gazastrook. Die zouden, net als eerder, los van de overeenkomsten tussen Hamas en Israël over de vrijlating van Israëli’s en Palestijnen vrijkomen. De Amerikaanse autoriteiten stellen vast dat het onwaarschijnlijk is dat er snel mensen met een Amerikaans paspoort worden vrijgelaten door Hamas, omdat er nog vrijwel uitsluitend mannen met een Amerikaans paspoort gijzelaar zijn. De hele deal tussen Hamas en Israël gaat in beginsel over vrouwen en minderjarigen.

Rafah

VN-chef António Guterres heeft de verlenging van het bestand in de Gazastrook verwelkomd. Het is volgens hem „een glimp van hoop en menselijkheid midden in de duisternis van de oorlog”. Hij zei wel dat de twee extra dagen niet genoeg zijn om voldoende hulp te bieden aan de bevolking van de bestookte Gazastrook. Volgens de gezondheidsautoriteiten van de door Hamas bestuurde kuststrook zijn meer dan 15.000 mensen gedood door de Israëlische beschietingen sinds 7 oktober. Onder de omgekomen slachtoffers zijn volgens de autoriteiten meer dan 6150 kinderen en 4000 vrouwen. Er zijn nog zeker 7000 vermisten in de puinhopen van hele wijken die zijn gebombardeerd, onder wie 4700 vrouwen en kinderen.

Guterres hoopt dat er meer grensposten opengaan voor hulp aan de circa 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook. De sinds 2007 afgesloten strook, ook de grootste gevangenis ter wereld genoemd door mensenrechtenorganisaties, heeft enkele openingen waarvan er nu maar één open is voor de levering van noodhulp. Die is aan de grens van de strook met Egypte in de gemeente Rafah, die in 1982 strikt werd gescheiden in een door Israël bezet deel en een deel dat onder Egyptisch bestuur bleef,

ANP

