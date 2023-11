Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de beoogde coalitie van Caroline van der Plas met BBB

De verkiezingen komen steeds dichterbij en inmiddels is het ook mogelijk om stemhulp raad te plegen. Welke partijen zullen er met de meeste zetels vandoor gaan en welke coalitie ontstaat er? Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft in ieder geval duidelijk voor ogen welke coalitie zij graag ziet.

Ten eerste gaat Van der Plas er sowieso vanuit dat haar BBB in de coalitie terechtkomt. „Ik ga er natuurlijk in. Het lijkt mij heel raar als we daar niet voor worden gevraagd”, zegt ze daarover. Alleen als wordt ingezet op het onvrijwillig uitkopen van boeren of haar partij niet de minister van Landbouw mag leveren, sluit ze regeringsdeelname uit.

Mocht het inderdaad gebeuren dat haar partij gaat regeren, dat bestaat zo’n coalitie als het aan haar ligt uit, naast de BBB, NSC, VVD en SGP. Dat zegt Van der Plas in een interview met het Nederlands Dagblad.

Caroline van der Plas: ‘Coalitie met NSC, VVD en SGP’

„Het zou mooi zijn als BBB, NSC en de VVD allemaal 25 zetels krijgen. Dan kunnen we nog één partij erbij zoeken voor een meerderheid”, aldus Van der Plas tegen de krant. Die meerderheid ziet Van der Plas zitten met de SGP, waarvan ze naar eigen zeggen „gecharmeerd” is.

Over de mogelijkheid om met GroenLinks-PvdA in een coalitie te komen, zegt Van der Plas: „Dan moeten we wel tot elkaar komen, en wij liggen op landbouw en klimaat ver uit elkaar. Ik geloof niet dat zij de grootste worden. Maar ook die partijen krijgen stemmers. En ik sluit geen kiezers uit.”

‘Gouden ei’ van BBB

Tijdens het Nationale Scholierendebat in De Balie noemde de nummer 11 op de lijst van BBB, Marieke Wijen-Nass, de agrarische sector „het gouden ei” van haar partij. Ze vindt een beperking op de export van vlees daarom geen goed idee. De BBB-kandidaat is wel voorstander van verduurzaming in de agrarische sector. De scholieren bleken niet overtuigd: de bel die mocht worden ingedrukt als een politicus te vaag was of moeilijke woorden gebruikte, klonk na dit antwoord in het Amsterdamse debatcentrum.

„Verduurzaming en het gouden ei? Uhm… voor mijn gevoel een beetje vaag”, aldus een leerling tegen de BBB-politica. „We hebben een morele verplichting in de voedselzekerheid, en daarom zijn er wellicht andere manieren om samen met die agrariërs te kijken naar hoe kunnen we het duurzamer en innovatiever doen”, legde Wijen-Nass uit. „Maar nee, die export beperken, daar zijn we geen voorstander van.” Ook opperde ze dat Nederland „gewoon heel erg goed is” in boeren, en dat het „ook goed is voor de economie”.

‘Komt dat gouden ei uit een plofkip?’

Fractievoorzitter van de PvdD in Noord-Holland Ines Kostić noemde het „absurd” dat de BBB zegt de verantwoordelijkheid te nemen voor voedselzekerheid. „De vleesindustrie is een voedselverspiller, omdat je voor vlees dieren moet voeden”, aldus Kostić. „Daarom is er honger in de wereld.”

„Ik hoor mijn buurvrouw de hele tijd over een gouden ei, en ik denk alleen maar: waar komt dat gouden ei uit, uit een plofkip?”, zei Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA). Het jongste Tweede Kamerlid van 25 jaar oud kon met die vraag op een luid applaus vanuit de zaal rekenen. Hij vertelde dat GroenLinks-PvdA vooral de vleesproducent zwaarder wil belasten.

Reacties