Jong en Ondernemend: Vera (23) leidt succesbedrijf en vroeg zich bij wiskunde ooit af ‘wáárom doe ik dit?’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, heeft de ander op 23-jarige leeftijd een bedrijf met in totaal negen personeelsleden. En dat omdat zij tien jaar geleden tijdens wiskunde-huiswerk het licht zag. „Wáárom ben ik dit aan het doen?”, vroeg zij zich af.

Goed, Vera van Veen – want over haar hebben we het – studeerde uiteindelijk ‘netjes’ marketing, communicatie en evenementenorganisatie (mbo). „Met dat laatste werd ik vooral hekkensjouwer, al heb ik er best veel geleerd”, kan de Overijsselse er nu zelf om lachen. „Als mbo’er mag je niet meteen concepten bedenken en draaiboeken maken.”

Ze bleek jong en ondernemend en doet dat inmiddels zelf maar al te graag en met veel succes. Al op 17-jarige leeftijd begon haar ondernemersavontuur in de digitale wereld. Als ambitieuze en creatieve Gen Z-ondernemer ging Vera social media-strategieën voor merken en content creators ontwikkelen.

Eenmaal 20 jaar oud creëerde zij haar eigen droombaan door samen met haar compagnon Yuyan Vuurmans Buro Bagsy op te richten. Het social media-imperium telt inmiddels drie divisies: Bagsy for Talent, Bagsy for Business en Bagsy for TikTok. Op 10 oktober brachten de twee ondernemende dames naar buiten dat daar UGC Society als tweede bedrijf aan is toegevoegd.

Jong en Ondernemend en gelijk in de prijzen

Het resultaat mag er behalve financieel ook qua waardering zijn. Dit jaar werd Vera van Veen geselecteerd voor de The Next Web Top #500-lijst. Zo wordt zij erkend als één van de meest veelbelovende digitale pioniers van Nederland, onder de 30 jaar. Door de erkenning wordt er vanuit The Next Web ook in Vera geïnvesteerd.

Hoe krijg je dat op zo’n jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan ondernemers in Jong en Ondernemend.

Naam: Vera van Veen

Leeftijd: 23 jaar

Woonplaats: Zwolle

Functie: mede-eigenaar social media-bureau Buro Bagsy en het recent gelanceerde UGC Society (inclusief zichzelf negen ‘man’ personeel).

Jong en ondernemend in de studententijd

Als je niet alleen aan generatie Z, maar aan iedereen moet vertellen wat Buro Bagsy en UGC Society doen, wat zeg je dan?

Vera van Veen: „Wij helpen over het algemeen bedrijven met hun content-strategie en contentmanagement. Datzelfde doen we voor influencers. We kijken mee met hun social media-strategie, verzorgen hun campagnes, een stukje van de sales. Ook zetten we samen merchandise en bedrijven op.”

„Binnen Buro Bagsy zagen we dat er een gat was. Er werd steeds meer high end-content gemaakt, content waarvoor hele fotoshoots moeten gebeuren en waar heel veel Photoshop aan te pas kwam. Wij zagen dat juist low fi-content, dus gewoon content die met een smartphone door bij wijze van spreken onze buurvrouw geschoten wordt, het nog beter deed. Dat is wat we nu doen met UGC Society. We zetten ongeveer vierhonderd mensen in om voor merken content te creëren. Gewone burgers om het zo maar te zeggen, in plaats van de influencers.”

Op social media deelde je dat je een grote zaal vol jongeren toesprak. Deel je je kennis als het gaat om Jong en Ondernemend graag?

„Omdat ikzelf tijdens mijn studie begonnen ben, vind ik het heel leuk om aan studenten te laten zien wat er allemaal bij komt kijken als je gaat ondernemen. Juist ook omdat ik zie dat bijvoorbeeld door de opkomst van TikTok, er soms heel gemakkelijk over wordt gedaan. Gemiddeld één keer per maand spreek ik op scholen over mijn ondernemersreis.”

Al heel vroeg Jong en Ondernemend

Wanneer en waardoor begon jouw ondernemersbloed te stromen?

„Toen ik 13 was en wiskundehuiswerk zat te maken. Ik dacht toen ‘wáárom ben ik dit aan het doen? Ik snap er helemaal niks van en krijg er ook niks voor terug’. Van de ene op de andere dag ben ik toen een taartenwebshop gestart. Heel random eigenlijk, maar het ging meteen eigenlijk best wel goed. Ik had een dealtje met de HEMA dat ik hun oude dozen mocht gebruiken en met een drukkerij dat zij mijn folders maakten. Het was heel leuk en vanuit het taartenbedrijfje leerde ik uiteindelijk toch van school, maar dan in de praktijk. Bijvoorbeeld als ik economie had, dan paste ik dat toe ‘in de taarten’. Zo is het allemaal begonnen.”

Hoe is je ondernemersreis tot nu toe verlopen, vind je zelf?

„Zoals bij zoveel ondernemers, denk ik. Onderweg met de nodige hobbels, hoogtepunten en dieptepunten. In ieder geval heb ik de afgelopen zes jaar élke dag wel iets geleerd. Ik ervaar alles tijdens de ondernemersreis als positief, want ook als iets een keer niet lukt, kun je er iets van opsteken. Naar alles kijk ik met een blik van ‘wat kan ik hier aan hebben qua ontwikkeling op zakelijk en persoonlijk vlak?’. Als ik terugkijk, ben ik blij.”

Heb je nog wel tijd om een ergens een biertje of zo te gaan drinken?

„Ja hoor, dat is een positief punt van de afgelopen tijd. Tijdens het opbouwen van het team kon ik de controle moeilijk loslaten, dan wil ik het liefst alles zelf doen. Intussen is dat team heel stabiel en kunnen Yuyan en ik ook een gewoon privéleven naast onze ondernemingen hebben.”

Goede hulp gekregen?

Heb je hulp gehad, of heb je het ondernemen helemaal zelf moeten uitzoeken?

„Wij hebben bijna álles zelf uitgezocht, kan ik wel zeggen. In het begin hebben we geen coaches gehad, geen investeerders, geen mentoren. We hebben vooral veel steun aan elkaar gehad.”

Kun je van Buro Bagsy en UGC Society leven?

„Ja hoor, gelukkig wel. Het zou niet best zijn als dat nog steeds niet zo was. Het gaat steady. We kunnen zelf leuke dingen doen, maar ook weer nieuwe dingen in het bedrijf opzetten. Dat is heel fijn.”

Als je terugdenkt aan het meisje met de taarten, heeft dit alles tot nu toe dan aan je ondernemersverwachtingen voldaan?

„Je weet van tevoren niet precies waar je aan begint, maar het heeft er eigenlijk meer dan aan voldaan. Vooral omdat je in het begin iets opzet, en daar vol voor gaat. Dat is dan je baan en daar krijg je voor betaald. Maar het heeft me, vooral op het gebied van ontwikkeling, zoveel meer gegeven. Daar stond ik in het begin niet bij stil. Mijn ontwikkeling is in elk geval in een stroomversnelling gekomen door te gaan ondernemen.”

Gaten en bruggen

Wat is jouw levensmotto?

„Oh, dat vind ik een leuke vraag. Het is misschien wel een beetje ondernemend, maar mijn levensmotto is ‘probeer gaten te zien en daar een brug over te bouwen’. Dat probeer ik ook in mijn privéleven.”

Als er nu weer iemand boven z’n wiskunde zich afvraagt wat hij of zij in hemelsnaam zit te doen, wat wil je dan meegeven aan een eventuele jonge ondernemer?

„Onderzoek eerst heel goed welke hobby’s en passies je hebt, waar je altijd voor zou willen gaan met alle tijd die je hebt. Dat laatste komt er namelijk echt bij kijken. Je moet niet eerst denken ‘ik word ondernemer’ en dan nog geen idee hebben wat je gaat doen. Ik zou ze ook willen meegeven dat juist de onontwikkelde punten die je hebt, de mooiste uitdagingen zijn om daar successen van te maken. Zo blijf je jezelf uitdagen en kun je kritisch zijn, maar kun je je ook ontwikkelen.”

