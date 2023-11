Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barbapapa wordt na vijftig jaar opgenomen in de Van Dale, maar wat betekent de naam eigenlijk?

De naam Barbapapa krijgt vijftig jaar nadat de eerste animatiefilmpjes op televisie te zien waren een vermelding in het woordenboek Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gemeld in het radioprogramma Volgspot.

„De naam Barbapapa wordt nog steeds veel gebruikt. Vaak in een vergelijking waar het gaat om soepel of flexibel zijn”, aldus Den Boon.

Barbapapa in de Van Dale

Barbapapa, zijn vrouw en hun zeven kinderen waren een soort vormeloze blobs die elke gedaante konden aannemen. De serie bestond uit korte filmpjes waarin de familie problemen oploste door de vorm aan te nemen van een attribuut dat op dat moment nodig was: een ladder, een kruiwagen of een muziekinstrument.

„Ik heb in 1990 vermeldingen van de naam gevonden, maar ook de laatste jaren in de media nog steeds”, stelt Den Boon. „Er wordt dan bijvoorbeeld geschreven dat je als ambtenaar wel een Barbapapa moet zijn om de hele tijd met de burger mee te denken. Of de dood is als een Barbapapa: de ene keer een dief in de nacht, de andere keer heel zachtaardig.”

📺 De geschiedenis van Barbapapa Barbapapa stamt uit de jaren zeventig en werd gecreëerd door het Frans-Amerikaanse echtpaar Annette Tison en Talus Taylor. De serie werd uitgezonden in meer dan veertig landen. Het betrof afleveringen van vijf minuten. De naam is afkomstig van het Franse „barbe à papa” (letterlijk „de baard van papa”), dat suikerspin betekent. In Nederland werd de serie ingesproken door Wieteke van Dort, Leen Jongewaard, Edwin Rutten, Aart Staartjes en Marijke Merckens. Mede doordat deze bekende acteurs zich aan de serie verbonden, werd Barbapapa in Nederland heel populair.

‘Het was erg vooruitstrevend’

Volgens de hoofdredacteur van de Van Dale „sprak de serie erg tot de verbeelding. Het constructieve sprak veel mensen aan, net als de diversiteit. De serie was in zijn tijd erg vooruitstrevend.” Zo hadden alle leden uit het gezin Barbapapa een andere kleur.

Er waren overigens ook termen in de serie die zich nog steeds in het collectieve geheugen hebben gegrift, zoals „Huup, Huup, Barbatruc!”, als een van de blobs veranderde. Maar deze gevleugelde uitspraak komt niet apart in de Van Dale te staan.

