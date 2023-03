Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vermeldingen in Van Dale voor iconische jeugdserie De Familie Knots

De iconische NCRV-jeugdserie De Familie Knots, die Hetty Heyting in de jaren tachtig maakte, krijgt twee vermeldingen in het woordenboek Van Dale. Dat vertelde hoofdredacteur Ton den Boon in het radioprogramma Volgspot.

Het gaat om de naam van de familie zelf, die synoniem is geworden voor een vreemd gezin met rare onderlinge verhoudingen, en om het woord ‘speledingetje’.

‘Vaak aan gerefereerd in de media’

„Familie Knots is een soortnaam geworden voor een familie waar allemaal rare dingen gebeuren”, aldus Den Boon. „De term wordt na vier decennia nog steeds regelmatig gebruikt. Veel kinderen die de serie in de jaren tachtig zagen, zijn nu tegen de vijftig. Zeker in de media wordt er nog vaak aan gerefereerd.”

Het woord ‘speledingetje’ werd in de serie doorlopend gebruikt door Neef Herbert, die werd gespeeld door Marnix Kappers. „Het woord is heel langzaam ingedaald in de Nederlandse taal”, aldus Den Boon. „Het werd pas in 1992 gebruikt in een publicatie, jaren nadat de serie was gestopt. Maar het wordt nog steeds veel gebruikt als synoniem voor gadgets, vaak in auto’s of bij elektronische apparatuur.

Ook de term ‘een kloddertje roze hier!’, die Tante Til (Heyting) vrijwel elke aflevering bezigde, leeft nog steeds in de Nederlandse taal volgens Den Boon. Maar deze krijgt vooralsnog geen vermelding in het Nederlandse woordenboek.

De Familie Knots

De Familie Knots werd door de NCRV uitgezonden tussen 1980 en 1984. Alle leden van de familie die in het huis van de excentrieke kunstenares Tante Til woonden, werden gespeeld door drie acteurs: Heyting, Kappers en Jan Simon Minkema. Het personage Tante Til was later nog te zien in diverse Sinterklaas-films.