Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Aantal huishoudens met schulden fors gestegen, hulp aan mensen met betalingsachterstanden hapert

Het aantal huishoudens met schulden in Nederland is gestegen. Waar er in 2021 nog 620.000 huishoudens schulden hadden, zijn dat er nu 726.000. Dat meldt het journalistieke platform Pointer. Ook blijkt dat het systeem van vroegsignalering, waarbij gemeenten snel contact op moeten nemen met mensen die betalingsachterstanden hebben, niet optimaal werkt.

Energie- en waterleveranciers, zorgverzekeraars en woningverhuurders moeten sinds 2021 aan de gemeente doorgeven wanneer iemand betalingsachterstanden heeft. De gemeente kan vervolgens in actie komen en contact opnemen met de inwoner. Op die manier moet voorkomen worden dat mensen problematische schulden opbouwen.

Systeem van vroegsignalering hapert

Maar dat systeem van vroegsignalering kampt met problemen, blijkt nu. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat veel particuliere verhuurders bijvoorbeeld betalingsachterstanden lang niet altijd doorgeven.

En ook bij het bieden van hulp door gemeenten hapert het. Meestal wordt per brief contact gezocht met iemand die betalingsachterstanden heeft, maar die methode blijkt helemaal niet effectief. „Eén van de grote problemen bij mensen met problematische schulden, is juist dat ze hun brieven niet meer openen”, zegt Marco Florijn, voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening NvvK tegen Pointer.

Brief sturen is meest gebruikte methode

Toch is een brief sturen nog de meest gebruikte methode. Uit gegevens van Divosa, een organisatie voor leidinggevenden in het sociaal domein, bestond vorig jaar 25 procent van alle contactpogingen uit het versturen van brieven. In slechts 8 procent van de gevallen was en sprake van een huisbezoek.

En dat zijn er ook nog de verschillen per gemeente. Die zijn volgens Florijn te groot. „Voor Nederlanders maakt het heel veel uit in welke gemeente je woont op dit moment, hoe de dienstverlening is.”

Minimale basisnorm voor hulp aan mensen met schulden

Daarom pleit hij voor een minimale basisnorm, waar alle gemeenten zich aan moeten houden. „Dat je overal weet: dit is ongeveer hoe het in Nederland geregeld is. Ik word niet aan mijn lot overgelaten.”

Reacties