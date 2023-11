Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gedoe om oliebollenkraam in Rijnsburg, mag niet open op oudejaarsdag vanwege zondagsrust

In Rijnsburg, een dorp bij Katwijk, is de kans groot dat er op oudejaarsdag geen oliebol te krijgen is. De gemeente wil namelijk niet dat de plaatselijke oliebollenkraam op die dag open gaat omdat het dit jaar valt op een zondag. En op zondag open zijn is in de gelovige gemeente een ‘no go’.

Opvallend is dat horeca in de gemeente wel open mag zijn op zondag. Sommige Rijnsburgers zijn dan ook boos dat dit niet geldt voor de oliebollenkraam, die hoogstwaarschijnlijk gesloten moet blijven op de meest lucratieve dag van het jaar. Om de gemeente op andere gedachten te brengen is er een petitie gestart, die inmiddels als door 1800 mensen is getekend.

Oliebollenkraam al honderd jaar op zondag dicht

De eigenaren van de oliebollenkraam vinden het echter wel prima om op oudejaarsdag dicht te blijven. „Wij vinden het prima. Het is al honderd jaar zo dat we op zondag dicht zijn. En soms valt Oudjaar gewoon op die dag”, aldus een van de eigenaren tegen Omroep West.

De ondernemers zijn naar eigen zeggen geschrokken van alle aandacht door de petitie. „Ik ben er helemaal kaar mee”, zegt een van hen. Ze beaamt dat oudejaarsdag voor de omzet een belangrijke dag is, maar ze hebben zich erbij neergelegd.

Gemeente wil geen uitzondering maken

De gemeente heeft laten weten dat ze niet van plan is een uitzondering te maken op de regelgeving. De gemeente blijft de winkeltijdenwet dan ook handhaven. Daarin staat dat horeca wel open mag zijn op zondag, maar de oliebollenkraam valt volgens de gemeente niet onder horeca, maar onder winkels.

Voor Rijnsburgers zit er dit jaar waarschijnlijk niets anders op dan oliebollen kopen op 30 december of ze zelf te gaan maken. „We doen ze op oudejaarsdag even in de oven om ze op te piepen”, klinkt het.

