Verstappen sluit soeverein seizoen af met negentiende zege

Max Verstappen is een ongekend dominant seizoen in stijl geëindigd. De coureur van Red Bull, die al begin oktober zijn derde wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde, won ook de laatste race van het jaar, de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Het was zijn negentiende overwinning van dit seizoen en de 54e in zijn carrière. Daarmee is Verstappen nu voorbij Sebastian Vettel in de ranglijst aller tijden en de nummer 3 achter recordhouder Lewis Hamilton (103 overwinningen) en Michael Schumacher (91 zeges). Met zijn negentiende zege scherpte hij ook zijn record van meeste zeges in één seizoen verder aan.

