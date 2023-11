Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hamas meldt vrijlating gijzelaar met Russische nationaliteit

Hamas zegt een Russische gijzelaar te hebben vrijgelaten die in de Gazastrook werd vastgehouden, zonder te zeggen wie precies werd vrijgelaten en wanneer.

De Palestijnse beweging besloot naar eigen zeggen tot de vrijlating uit waardering voor het „Russische standpunt over het conflict ter ondersteuning van de Palestijnse zaak”. Rusland is kritisch over de steun van het Westen aan Israël en heeft meermaals opgeroepen tot een staakt-het-vuren.

„Als reactie op de inspanningen van de Russische president Vladimir Poetin en als waardering voor het Russische standpunt ter ondersteuning van de Palestijnse zaak, heeft de islamitische verzetsbeweging Hamas een van de gevangenen met het Russische staatsburgerschap vrijgelaten”, schrijft Hamas in een verklaring.

ANP

