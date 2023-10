Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Overbieden nu niet alleen op koopwoningen, maar ook op huurhuizen’

Overbieden op een koopwoning is tegenwoordig zo goed als de standaard. 10.000 euro bijleggen is voor veel verkopers wel het minste dat ze eruit willen en kunnen halen. Maar overbieden op een huurhuis? Dat komt toch amper voor, zou je denken.

Toch zit je dan verkeerd. Het Parool schrijft dat het in Amsterdam steeds gebruikelijker is voor verhuurders om huurders te vragen iets boven de gevraagde huur te gaan zitten. Volgens (ver)huurorganisaties is dat een slechte zaak.

Overbieden op huurhuizen komt vaker voor in Amsterdam

Met de huizenmarkt in ons land is het, zeker voor alleenstaanden, lastig gesteld. Ten eerste is er de woningnood, die zeker ook voor huurwoningen geldt. Maar daarnaast is er ook nog het feit dat je als alleenstaande Jan Modaal aanspraak kan maken op slechts 1 procent van de koopwoningen in ons land. Wil je checken wat je maximale hypotheek is? Hier lees je hoe hoog dat bedrag is als je een minimumloon verdient, hier zetten we uiteen hoe het ervoor staat voor Jan Modaal.

Als het lastig is om een hypotheek te krijgen, is huren een goede tweede optie. Ook al zijn je maandlasten dan soms even hoog als – of zelfs hoger dan – bij een koopwoning. Maar nu schrijft het Parool dus dat ook bij huurwoningen soms meer wordt gevraagd dan eerst gecommuniceerd.

Nu schrijft het Parool vooral over de huurwoningen in Amsterdam, maar dat het overbieden überhaupt gebeurt, is volgens (ver)huurorganisaties een slechte zaak.

‘Zorgelijk fenomeen’

Volgens de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) moeten potentiële huurders in de helft van de gevallen boven de gevraagde huurprijs bieden. Soms wordt een eenmalig bedrag verzocht om voor een woning in aanmerking te komen.

Volgens voorzitter Patrick Smolders van de VVA zou het doorgaans niet gaan „om schrikbarende bedragen” die moeten worden overboden. „Maar wij vinden het fenomeen zorgelijk: mensen gaan tegen elkaar opbieden. Overigens is de huurder die het meest betaalt niet per se in het belang van de verhuurder: de rijkste huurder is niet altijd de beste huurder.”

