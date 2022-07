Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Lichtjes in de natuur’: 9 lichtgevende en magische plekken op de wereld

Je kent vast de foto’s van magische meren of oceanen waarin duizenden lichtjes te zien zijn. Moeder natuur beschikt namelijk over algen, dieren en paddenstoelen die voor sprookjesachtige plaatjes zorgen. Bioluminescentie, noemt men de lichtgevende taferelen in de natuur. En wist je daar er wereldwijd van dit soort plekken bestaan? Wellicht is het raadzaam om de volgende magische locaties te onthouden.

The Lonely Planet, a.k.a. de bijbel onder de reizigers, schreef over een aantal magische plekken op de wereld waar het fenoneen Bioluminescentie plaatsvindt. Dieren, planten of paddenstoelen, zorgen daarbij voor een sprankelend mechanisme en eigenlijk wil je dat best graag een keertje zien.

9 lichtgevende en magische plekken op de wereld

1. San Juan Island – Washington, Verenigde Staten

Het eerste lichtgevende spektakel vind je in de wateren van Garrison Bay en Westcott Bay bij het Amerikaanse eiland San Juan. Dit is namelijk het decor van een heuse natuurlijke lichtshow. Het water blijkt hier de ideale plek voor kleine micro-organisme die het gewenste lichteffect geven. Een natuurlijke attractie waar, volgens The Lonely Planet, menig reiziger een kijkje neemt als de zon ondergaat.

2. Koh Rong – Cambodja

In het zuiden van het Aziatische land Cambodja, vlakbij zeehaven Sihanoukville, vind je het eiland Koh Rong. En daar kun je snorkelen in de lichtgevende wateren. Het plankton daar lijkt op duizenden lichtjes, waardoor het lijkt alsof je in een sterrenhemel zwemt.

3. Manialtepec Lagoon – Mexico

Oaxaca’s Manialtepec Lagoon, staat evenals bekend om het lichtgevende tafereel. Ook hier is een duik in de lichtwateren de moeite waard. Vroeger geloofde de lokale bevolking dat een duik in de lagune gunstig was voor de jeugdigheid. Zorg er wel voor dat je deze plek met de nieuwe maan bezoekt. Hoe lichter het is, hoe moeilijker het is om de bioluminescentie te zien.

4. Waitomo Grotten – Nieuw-Zeeland

Een ander voorbeeld van bioluminescentie, behalve de algen in de water, is het magische effect van glimwormen. Tussen de stalactieten in deze grotten ziet men namelijk de lichtgevende diertjes. Die met hun helderblauwe gloed voor een Efteling-achtig gevoel zorgen.



5. Vieques – Puerto Rico

In Puerto Rico zijn drie bioluminescente baaien te vinden. De meest indrukwekkende daarvan vind je in Mosquito Bay op het eilandje Vieques aan de oostkust van het land. Deze baai had lange tijd de titel van ‘de helderste bioluminescente plek ter wereld’. En dat is niet voor niks, want de organismen in het water zorgen voor een blauw glinsterfestijn, waarin de vissen op vallende sterren lijken.



6. Great Smoky Mountains – Tennessee, Verenigde Staten

Naast de algen en glimwormen, bestaat ook het vuurvliegje. En nu blijken de Smoky Mountains het ideale leefgebied voor zeker negentien soorten vuurvliegjes. Eentje daarvan, de synchronous firefly, is extra bijzonder. Rond eind mei en begin juni geven deze vuurvliegjes namelijk een spectaculaire show die slechts twee weken per jaar voorkomt. De beestjes flikkeren dan tegelijkertijd aan en uit, wat voor een magisch lichtspektakel zorgt. Overigens is een ticket tot het natuurpark rond deze periode behoorlijk in trek en daarom organiseren zij een loterij om massaal toerisme te voorkomen.

7. Dismals Canyon – Alabama, Verenigde Staten

De Dismals Canyon vind je in een beschermd natuurgebied in Noord-Alabama. Het lichtspektakel vind je in het oudste toegankelijke oerbos ten oosten van de Mississippi-rivier. In deze kloof verstopt zich een rijkelijk aanbod aan excentrieke flora en fauna, waaronder, wederom, de glimworm. De beestjes verlichten in het donker als blauwe lampjes de kloof. Je maakt de meeste kans om de glimwormen te zien van mei tot september.



8. Luminous Lagoon – Jamaica

Deze lagune vind je langs de moerassen van de Jamaicaanse stad Falmouth. Hoewel deze plek vroeger een belangrijke handelspost voor suiker tussen Jamaica en Engeland was, blijkt nu veelal de natuur bezoekers te boeien. Microscopisch kleine organisme lichtten hier namelijk op in het ondiepe, warme water.



9. Hachijō-jima – Japan

Niet alleen dieren of algen, nee, daar hebben we de oplichtende paddenstoel. En deze Japanse schimmels geven je een beetje het idee dat je in Alice in Wonderland bent beland. Van mei tot september, tijdens het regenseizoen, verlichten de paddenstoelen de bosrijke grond van eiland Hachijō-jima. Je kunt er dan zeker zeven verschillende soorten treffen, die als lampionnetjes de wandelpaden en botanische tuinen oplichten.



Mocht je overigens geen zin hebben om het vliegtuig te pakken? In Nederland kennen we het lichtgevende zeevonk. Lees hier waar en wanneer je de fonkelende gloed in Nederlandse wateren kunt spotten.