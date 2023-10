Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel kost een liter bloed in Nederland door Sanquin-monopolie

Donoren in Nederland krijgen geen geld om bloed te geven. Anderzijds moeten ziekenhuizen wel betalen voor elk zakje bloed dat ze toedienen. Maar hoeveel kost een liter bloed eigenlijk?

In ieder geval meer dan bij onze buren. Nederland hoort namelijk bij de landen met het duurste bloed van Europa.

De prijs van Sanquin-bloed in Nederland

Volgens Sanquin, de enige bloedbank in Nederland, heeft dat alles te maken met de relatief lage kosten per capita. Het totale bloedgebruik in ons land zou ongeveer 40 procent lager liggen dan in onze buurlanden. In 2020 lag het gebruik in Nederland afgerond op 23 eenheden per 1000 inwoners.

Maar er zijn stemmen, zowel in de politiek als in de media, die al langer opperen dat het monopolie van Sanquin op de verkoop van bloedzakken aan Nederlandse ziekenhuizen een negatieve uitwerking heeft op de prijs. In 2012 kostte een zak bloed nog 210,50 euro, ongeveer het dubbele van wat Belgische en Duitse ziekenhuizen dienen op te hoesten. Het spreekt ergens ook boekdelen dat Sanquin een recent artikel heeft met als titel ‘De prijs van bloed’ zonder daadwerkelijk een prijs te noemen.

880 euro voor een liter

Vandaar dat onze collega’s van Manners zelf op onderzoek is uitgegaan om de huidige kosten te achterhalen. En die zijn fel omhoog geschoten de laatste jaren. Althans, dat blijkt in ieder geval uit cijfers van de Staatscourant van oktober 2022. Momenteel moeten ziekenhuizen 264 euro betalen per zak bloed dat ze toedienen. Dat is een stijging van 20 procent op tien jaar tijd.

Een zak erytrocytenconcentraat bevat zo’n 300 milliliter bloed. Dat betekent dat een liter momenteel 880 euro kost. Gemiddeld heeft een volwassen man dus 5,6 liter of 4928 euro bloed in het lichaam. En een vrouw heeft iets minder, met gemiddeld 4,5 liter of 3960 euro bloed in het lichaam.

